Gıda zehirlenmesinden nasıl korunuruz?

HABER/ NAZAN DOĞANER HALICI

Yaz aylarında, doğru koşullarda saklanmayan ve sıcakta bekleyen gıdalar mikroorganizmaların yuvası haline geliyor. Özellikle tavuk, dondurma, mayonez, soslu yiyecekler, kremalı pastalar, deniz ürünleri, yumurta, temiz su kullanılmamış buzlar ve iyi yıkanmayan sebzeler nedeniyle besin zehirlenmeleri ortaya çıkabiliyor.

BELİRTİLER ANİDEN BAŞLAR

Zehirlenme belirtileri genellikle ani başlar ve bulantı, kusma, kramp tarzı karın ağrıları, ishal, ateş gibi semptomları vardır. Belirtileri çoğunlukla 2-3 gün içinde kendiliğinden geriler ve herhangi bir tedavi gerektirmez. Vücut, bu süre zarfında ishal ve kusma yoluyla tepki vererek toksinlerin atılımını sağlar. İshal, kusma, elektrolit ve sıvı kaybı ile ilişkili olduğundan, gıda zehirlenmesi tedavisinde esas olarak bu kaybın dengelenmesine odaklanılır.

ÖLÜMCÜL DE OLABİLİR

Kusma varsa serum yoluyla; yoksa ağız yoluyla bol sıvı, tuz ve şeker takviyesi yapmak gerekir. Kaybedilen

sıvının yerine konması gereklidir. Kusma var ise bulantı önleyici ilaçlar da kullanılabilir. Bağışıklık sistemi zayıf kişiler, hamileler, bebekler, çocuklar ve yaşlılar gıda zehirlenmesine karşı daha duyarlıdır. Bu kişilerde tablo daha ağır seyredebilir hatta ölüme bile yol açabilir.

KANLI İSHAL GÖRÜLDÜYSE…

Gıda kaynaklı hastalıkların çoğu kısa sürelidir ve kendiliğinden düzelme özelliğine sahiptir. Ancak bazı ciddi vakalarda fazla sıvı kaybı, böbrek rahatsızlıkları ve daha ciddi riskler olabilir. Üç günden fazla devam eden ishal varsa ya da kanlı ishal görüldüyse, ateş 38.5 dereceden yüksekse, görme ve konuşma zorluğu varsa acilen hastaneye başvurulmalıdır.

EL HİJYENİ ÖNEMLİ

Gıda zehirlenmelerinden korunmak için şu noktalara dikkat edilmelidir:

*Ellerinizi özellikle çiğ ete dokunmadan önce ve dokunduktan sonra, yemek pişirmeden ve yiyecekleri

temizlemeden önce mutlaka yıkayın.

*Çabuk bozulan yiyecekleri en geç 2 saat içinde buzdolabına koyun.

*Buzluktan çıkarılarak eritilmiş ürünler eğer pişirilmeyecekse en fazla 1 gün içerisinde tüketilmelidir.

*Dondurulmuş gıdalar son tüketim tarihinden önce tüketilmelidir.

*Günü geçmiş, kutusu yırtılmış, eğer konserveyse kutusu şişmiş ya da delinmiş ambalajlar kullanılmamalıdır.

*Alışılmadık bir kokusu veya bozuk bir tadı olan gıdalar tüketilmemelidir