Halk arasında “göz tansiyonu” olarak da bilinen ve şiddetli göz ağrısı, ani görme bozuklukları gibi belirtiler görülen Glokom nedir? Glokom belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

GLOKOM NEDİR?

Glokom, beyne gözlerden bilgi sağlayan optik sinire zarar veren bir grup göz rahatsızlığıdır. Glokom genellikle, ancak her zaman değil, gözünüzdeki anormal derecede yüksek basıncın sonucudur. Zamanla, artan basınç görme sinir dokunuzu aşındırabilir, bu da görme kaybına ve hatta körlüğe neden olabilir.

Glokom, 60 yaşın üzerindeki insanlar için körlüğün önde gelen nedenlerinden biridir. Her yaşta ortaya çıkabilir, ancak yetişkinlerde daha sık görülür. Birçok glokom formunun uyarı işaretleri yoktur. Etki o kadar kademelidir ki, durum ileri bir aşamaya gelinceye kadar görmedeki herhangi bir değişikliği fark edemezsiniz.

GLOKOM BELİRTİLERİ

En sık görülen glokom tipi primer açık açılı glokomdur. Kademeli görme kaybı dışında herhangi bir belirti veya semptomu yoktur. Bu nedenle, yıllık kapsamlı göz muayenelerine gitmeniz önemlidir; böylece oftalmologunuz veya göz uzmanınız görüşünüzdeki değişiklikleri izleyebilir.

Dar açılı glokom olarak da bilinen akut açı kapanması glokomu tıbbi bir acil durumdur. Aşağıdaki semptomlardan herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuza görünün:

– Şiddetli göz ağrısı

– Mide bulantısı

– Kusma

– Gözde kızarıklık

– Ani görme bozuklukları

– Işıklar etrafında renkli halkalar görmek

– Ani bulanık görme

GLOKOM TEDAVİSİ

Glokom, tanı konulduktan sonra tamamen iyileştirilip ortadan kaldırılamaz; fakat birçok olguda uygun tedavi ile başarılı bir şekilde kontrol altında tutulabilir ve görme kaybının ilerlemesi engellenebilir.

Glokom tedavisinde basınca neden olan göz içerisindeki sıvının oranı düşürülmeye çalışılır. İlaç tedavisi ile kontrol altına alınmaya çalışılan bu yöntem işe yaramadığında cerrahi müdahale yöntemi uygulanır. Trabekülektomi olarak adlandırılan glokom ameliyatı, sıvı akışını kolaylaştırarak göz içi basıncın düşmesini sağlar. 2-3 hafta içinde etki gösteren ameliyat, oldukça kısa süren ve herhangi bir ağrıya neden olmayan bir ameliyattır. Ancak ameliyat sonrasında kaybedilen görme kaybı yeniden yerine getirilemez.