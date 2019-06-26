Gluten hassasiyeti için hangi bölüme/ doktora gidilir?

Gluten buğday, çavdar ve arpada bulunan bir proteindir. Esas olarak gıdalarda bulunur, ancak ilaçlar, vitaminler ve takviyeler gibi diğer ürünlerde de olabilir. Gluten duyarlılığı olan kişilerde glüten sorunu vardır. Gluten hassasiyeti semptomlarından bazıları çölyak hastalığına benzer. Onlar yorgunluk ve karın ağrısı içerir. Kas krampları ve bacak uyuşukluğu gibi diğer semptomlara da neden olabilir. Ancak çölyak hastalığı gibi ince bağırsaklara zarar vermez. Gluten hassasiyeti tanısı belirtilere ve bunların glutensiz diyetle düzelip düzelmemesine dayalı olarak konulmaktadır. Şimdi, Gluten hassasiyeti için hangi bölüme gidilir? Gelin hep birlikte öğrenelim…

GLUTEN HASSASİYETİ NEDİR?

Gluten hassasiyeti, buğday proteininin iyi sindirilememesi sonucunda bağırsakta rahatsızlığa yol açmasının oluşturduğu anormal bir fizyolojik reaksiyondur. Glüten hassasiyetinin semptomları, çölyak hastalığı olan birçok kişi tarafından yaşananlara benzer olabilir, ancak bağışıklık sisteminin nasıl etkilendiği ve bağırsak zarının zarar görüp görmediği açık değildir.

Gluten hassasiyeti için kesin tanı konulmasını sağlayan bir kan testi veya endoskopi gibi bir tetkik yöntemi yoktur. Gluten hassasiyeti tanısı belirtilere ve bunların glutensiz diyetle düzelip düzelmemesine dayalı olarak konulmaktadır. Kendilerinde gluten hassasiyeti olduğunu düşünenler karın ağrısı, reflü, gaz, şişkinlik, bulantı, ishal veya kabızlıktan şikayet etmektedirler. Ayrıca bu kişilerin baş ağrısı, halsizlik, unutkanlık, anksiyete, depresyon, kas ağrısı ve cilt lezyonları gibi sindirim sistemi dışında yakınmaları da olmaktadır. Ancak çölyak hastalığında olduğu gibi kesin tanı konulmasını sağlayan kan testleri veya endoskopik bulgular mevcut değildir. Biyopsi alındığında herhangi bir tanı koydurucu bulgu yoktur. Tanı beyana ve biraz da yoruma dayalıdır. Dolayısıyla glutenin neden olduğuna inanılan belirtilerin farklı bir nedenle ortaya çıkmış olması da muhtemeldir.

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GLÜTEN HASSASİYETİ İÇİN HANGİ BÖLÜME GİDİLİR?

Çölyak dışı gluten hassasiyeti, çölyak hastalığı ve buğday alerjisi dışlandıktan sonra bir gastroenterolog tarafından konulmalıdır. Yani kendilerinde gluten hassasiyeti olduğunu düşünenlerin, hastanelerin Gastroenteroloji bölümüne başvurmaları gerekir.

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