Gündelik birçok gıda ürününde (makarna, ekmek ve bira gibi) gluten bulunur. Gluten iki ana protein; glütenin ve gliadinin bie araya gelmesiyle oluşur. Gliadin, pek çok insandaki olumsuz sağlık etkilerinin çoğundan sorumludur. Şimdi, Gluten nedir? Gluten içeren besinler nelerdir? Bilinmesi gerekenlerle ilgili her şey haberimizde…

GLUTEN NEDİR?

Glüten, buğday, çavdar ve arpa gibi tahıllarda bulunan bir protein ailesidir. Glüten içeren buğday en çok tüketilen tahıldır. Glutendeki iki ana protein, glütenin ve gliadindir. Gliadin, olumsuz sağlık etkilerinin çoğundan sorumludur.

Un suyla karıştırıldığında, glüten proteinleri tutkal benzeri kıvamda olan yapışkan bir ağ oluşturur. Bu tutkal benzeri özellik, hamuru elastik hale getirir ve ekmeğe pişmiş olduğunda kabarma kabiliyeti verir. Aynı zamanda çiğnenebilir, tatmin edici bir doku sağlar.

Çoğu insan gluteni tolere eder. Ancak, bazı sağlık koşulları olan insanlar için sorunlara neden olabilir. Buna çölyak hastalığı , glüten duyarlılığı, buğday alerjisi ve diğer bazı hastalıklar dahildir.

GLUTEN İÇEREN BESİNLER NELERDİR?

Diyetteki en yaygın gluten kaynakları:

– Buğday unu, buğday nişastası, kahverengi un

– Çavdar, arpa.

– Ekmek, pide ve lavaş

– Pasta, kek ve turta

– Kahvaltılık gevrek

– Kurabiye, bisküvi ve kraker

– Paketli patates kızartması ve cips

– Bulgur, kepek, irmik

– Makarna, erişte

– Et suyu, işlenmiş et

– Et veya deniz ürünü taklidi

– Baharat karışımları

– Çorba ve harçları

– Sirke (tam damıtılmış sirkeler gluten içermez).

– Sakız, şeker (glutensiz sakızlar da mevcuttur).

– Soya sosu, salata sosları

– Soslu kuru yemişler

Her türlü işlenmiş gıdaya buğday da eklenir. Eğer glutene karşı duyarlılığınız varsa, ürün etiketlerine dikkat etmeniz gereklidir.

GLUTENSİZ BESİNLER

Sebzeler

– Kıvırcık salata, marul

– Brokoli, ıspanak

– Karalahana, pazı

– Yonca filizi, brüksel lahanası

– Kuşkonmaz, yeşil fasulye

– Maydanoz, taze soğan

– Tere, rezene, pırasa

– Beyaz lahana, karnabahar

– Soğan, sarımsak, arpacık soğanı

– Mantar, enginar, çin lahanası

– Kereviz, şalgam, turp

– Meksika turpu, salatalık

– Bal kabağı, kırmızı biber

– Domates, patlıcan

– Yeşil biber ve su kestanesi

Meyveler

– Avokado, limon

– Misket limonu, üzüm

– Kayısı, mango

– Papaya, kavun

– Ananas ve kuru erik

Tahıllar

– Karabuğday

– Beyaz ve kahverengi doğal pirinç

– Kinoa

– Sorgum, darı

Yağlar

– Hindistan cevizi yağı

– Saf zeytinyağı

– Susam yağı

– Ot ile beslenen hayvanların iç yağları

– Ghee (hayvansal Hint yağı)

– Avokado yağı

– Badem yağı

– Ceviz yağı

Baklagiller

– Nohut

– Bezelye

– Mercimek

– Fasulye

Sos ve Baharatlar

– Hardal

– Salsa

– Tapenade

– Etiketinde gluten içermez ifadesi yer alan tüm soslar.

Et Ürünleri

– Balık türleri: Alabalık, palamut, hamsi ve diğerleri.

– Tavuk eti: Bonfile, but ve kanat.

– Kırmızı et: Kuşbaşı, kıyma, bonfile, pirzola ve diğerleri.

