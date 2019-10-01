Göz kapağı alerjisi, göz kapaklarında lokalize olan ve egzamaya benzeyen bir grup enflamatuar cilt hastalığı tanımlayan bir şemsiye terimdir. Göz kapağı alerjilerinin birçok nedeni vardır ve bu nedenle hastalar için sinir bozucu bir sorundur. Şimdi, Göz kapağı alerjisi nasıl geçer? Gelin hep birlikte öğrenelim…

GÖZ KAPAĞI ALERJİSİ HAKKINDA

Göz kapağı alerjileri, özellikle kadınlarda, alerjik bir reaksiyondan otoimmün bir hastalığa kadar pek çok şeyden kaynaklanan yaygın bir problemdir. Göz kapaklarının üzerindeki cilt özellikle alerjiye ve lokalize enfeksiyonlara karşı çok hassastır. Durum, makyajı temizlemek için kullanılan kozmetik ürünler veya yüz temizleyicileri tarafından daha da kötüleşebilir.

Göz kapağı alerjisine neden olabilecek pek çok neden olabilir. Bunlar:

Kontakt dermatit

Kontakt dermatit, vücut ciltte bulunan bir maddeye anormal tepki gösterdiğinde ortaya çıkan bir egzama şeklidir. Göz makyajı uygulayan kadınlarda yaygın olarak görülür.

Atopik dermatit

Atopik dermatit, astım, saman nezlesi ( alerjik rinit ) ve kronik dermatit ile ilişkili bir tür alerjik cilt reaksiyonudur. Yaygın alerjenler arasında ağaç polenleri, küf sporları, toz akarları ve evcil hayvanlar bulunur. Atopik dermatit en çok kolların altındaki veya dizlerin arkasındaki bölgelerde görülse de bazen göz kapaklarında da gelişebilir.

Diğer nedenler

Dermatomiyozit ve sistemik lupus eritematozus gibi diğer otoimmün hastalıklar da göz kapağı alerjisine neden olabilir. Bu salgınlar, kilo kaybı, ateş, halsizlik, gece terlemeleri, kas ağrıları ve eklem ağrıları gibi eşlik eden semptomları ile alerjiden ayırt edilebilir.

GÖZ KAPAĞI ALERJİSİ TEDAVİSİ

Her türlü göz kapağı alerjisi için insanlar göz bölgesini temiz tutmalı ve dokunmak veya çizmekten kaçınmalıdır. Bu, daha fazla tahriş veya enfeksiyonu önlemeye yardımcı olur.

Mümkün olduğunda, alevlenmeye neden olabilecek tahriş edici ve alerjenlerin tanımlanması ve önlenmesi yararlı olacaktır. Bunlar şunları içerebilir:

– Bazı makyaj markaları

– Güneşten koruyucular

– Parfümler

– Yüzme gözlükleri

– Gözyaşı

– Yapay kirpikler

– Kontakt lens çözeltisi

– Havadaki alerjenler

Atopik dermatit (egzama) veya sedef hastalığının neden olduğu göz kapağı alerjisini tedavi etmek ve semptomlardan hemen kurtulmak için aşağıdakileri yapabilirsiniz:

Nemlendirin

Nemlendirici kremler kuruluğu ve kaşıntıyı hafifletebilir. Reçeteli ve reçetesiz çok çeşitli kremler mevcuttur. Hafif dermatit tedavisinde en etkilidirler.

Kalsinörin inhibitörleri kullanın

Bu ilaç atopik dermatit ve sedef hastalığı dahil olmak üzere enflamatuar bozuklukları tedavi etmek için kullanılır. Krem olarak uygulanabilir veya ağız yoluyla alınabilir. Bağışıklık fonksiyonunu baskılayabileceği için dikkatli kullanılmalıdır.

Kortikosteroid kullanın

Steroid bazlı kremler, iltihabı tedavi etmek ve kuruluğu azaltmak için doğrudan göz kapaklarına uygulanabilir. Yaygın bir dermatit veya egzema vakası için, tablet şeklinde kortikosteroidler alınabilir. İlacın gücü semptomların ciddiyetine bağlıdır.

Çok tozlu veya kirli bir ortamda çalışıyorsanız, gözlerinizi saran koruyucu gözlük kullanmak göz kapaklarındaki tahrişi önlemeye yardımcı olabilir.

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GÖZ KAPAĞI ALERJİSİNİ ÖNLEMEK İÇİN

Aşağıdaki eylemler, göz kapağı alerjisini önlemeye yardımcı olabilir:

Göz kapaklarını çizmekten veya ovalamaktan kaçının. Bu, cilde daha fazla zarar verebilir ve enfeksiyon riskini arttırır.

Diyet değişiklikleri yapın. Yiyecek alerjileri göz kapağı alerjisini tetikleyebilir. Özellikle süt ürünleri, atopik dermatit semptomlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Önemli bir diyet değişikliği yapmadan önce, bir doktora danışmanızda yarar vardır.

Kaşıntı önleyici ürünleri deneyin. Reçetesiz satılan ilaçlar kaşıntı dürtüsünü azaltabilir. Sıcak veya soğuk bir kompres de yardımcı olabilir.

Bazı nemlendiricilerden kaçının. Formaldehit, lanolin, parabenler veya bir parfüm içeren ürünler, ciltte ilave tahrişe neden olabilir.

Koruyucu giysiler giyin. Gözleri potansiyel tahriş edici maddelerden korumak veya gözlük kullanmak yardımcı olabilir.

Düzenli olarak nemlendirin. Her gün göz kapaklarında bir nemlendirici kullanılması semptomların gelişmesini önleyebilir.

Daha az sabun kullanın. Daha kısa süreli duş veya banyo yapmak, cildin potansiyel tahriş edici maddelere maruz kalma süresini azaltır. Aynı zamanda yumuşak sabunların, antibakteriyel sabunların veya kokusuz sabunların kullanılması da yardımcı olabilir.

Makyaj kullanımını sınırlayın. Göz farı veya rimel gibi gözlerin etrafında makyaj kullanmak hassas göz bölgesini tahriş edebilir. Daha az kullanmak veya hipoalerjenik markalara geçmek faydalı olabilir.

Göz kapağı alerjisinin nedenleri, tipleri ve tetikleyicileri değişkenlik gösterir. En etkili olanları bulmadan önce yukarıdaki eylemlerden birkaçını denemek gerekebilir.