hafıza sildirme yöntemi nedir? TMS işlemi hafızayı silebilir mi?

Yakın zamanda birkaç ünlü isim hafızalarını sildirmeleriyle gündeme geldi. TMU ya da TMS olarak adlandırılan bu tedavi nasıl uygulanır sorularının yanıtlarının merak edilmesine sebep oldu.

TMS TEDAVİSİ NEDİR?

Trans manyetik stimülasyon olarak adlandırılan tedavi, 1903 yılından beri alternatif tıpta kullanılan bir yöntemdir. Başta depresyon hastaları olmak üzere pek çok psikiyatrik hastanın tedavisinde başvurulan bir yöntem olan TMS, uyarıcı bir bobin aracılığı ile oluşan çok güçlü bir manyetik alan tarafından serebral kortekste küçük ve geçici elektrik akımı meydana getirilmesini hedefleyen bir tekniktir.

TMS İLE HAFIZA SİLDİRMEK MÜMKÜN MÜ?

TMS (Transkranial Manyetik Stimülasyon), dünyada psikolojik ve nörolojik amaçlı kullanılan bir tedavi yöntemidir.

Kötü anıyı daima hafızada tutmak ve etkisinden kurtulamamak aslında bir takıntıdır. Yaşadığımız her şey beyinde saklanır. Örneğin, eğer kötü anılar hayatımızın her anını kaplıyorsa TMS tedavisi, obsesyonu yani takıntıyı ve de depresyonu yok ederek bu anıların bize zarar vermesini önler. Ancak hafıza silinmez.