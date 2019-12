Hangi besin hangi besinle tüketilmeli?

Sağlıklı beslenmede “besin kombinasyonu”nun önemi büyük… Zira bazı besinler posa, vitamin ve mineral deposuyken; bazıları antioksidan yönünden zengin… Bazıları ise yüksek oranda Omega-3 ve Omega-6 yağ asitlerini içeriyor. Dolayısıyla birlikte tüketilmeleri, vücut için yüksek yararlanım sağlayabiliyor. İşte sağlığınız için birlikte tüketmeniz gereken besinler ve sağladıkları faydalar…

Zerdeçal-karabiber: Zerdeçal, kurkuminoidler adlı bileşiklere sahip. Antioksidan kapasitesi yüksek, virüs, bakteri ve mantar enfeksiyonlarına karşı koruyuculuğu çalışmalarca gösterilmiş. Ancak tüketildiğinde vücut emilimi düşük oluyor. Karabiberdeki piperin adı verilen bileşik ise zerdeçaldaki kurkuminin emilimini artırarak vücut tarafından kullanıma hazır hale getiriyor. Bu durumda yemeklerinize zerdeçal-karabiber karışımını ekleyerek vücut direncinizi artırabilirsiniz.

Kurubaklagil-tahıl: Bitkisel protein kaynaklarından olan kurubaklagiller protein, lif, çinko, magnezyum, demir, E vitamini, tiamin, riboflavin, niasin, folat içeriğiyle vücut direncine katkı sağlayıp; kronik hastalıklara karşı koruyucu etki gösteriyor. Daha düşük protein içermeleri nedeniyle kurubaklagillerin tahıllarla tüketmek eksik kalan protein örüntüsünü tamamlar. Örneğin nohut yemeğinin yanına ekleyeceğiniz bulgur pilavı ile öğününüzün protein kalitesini artırabilirsiniz.

Balık-limon: Balığınıza sıktığınız limondaki C vitamini ve antioksidanlar balığın içindeki Omega-3 kullanımını artırıyor. Aynı zamanda balığın zehirleyici etkisi varsa vücuttaki toksik etkiyi azaltıyor. Bu durumda balığa limon sıkmak uygun bir seçim olacaktır. C vitaminini artırmak için yanında tüketeceğiniz bol limonlu salata da balıktaki C vitamini açığını kapatarak Omega-3 emilimini artıracaktır.

Et-bol limonlu salata: Kırmızı et ve baklagil gibi demir kaynakları C vitamini kaynaklarıyla tüketilirse demirin vücut emilimi artırılabiliyor. Yani et veya kurubaklagillerin içerisindeki demirden yanına ekleyeceğiniz C vitamin kaynağı bol limonlu bir yeşil salata veya turunçgil (mandalina, portakal…) ilavesiyle yüksek yararlanım elde edebilirsiniz.

Meyve-süt: Bazı meyveler kan şekerini hızlı yükselten fruktoz açısından daha zengindir. Meyveleri sütle tüketmek ise kan şekerinin dengede kalmasına yardımcı olur. Süt sevmiyorsanız alternatif olarak yoğurt, ayran veya kefir tüketerek kan şekeri dengenizi koruyup; iştah kontrolü sağlayabilirsiniz.