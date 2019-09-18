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Hastanede diş hekimine bıçaklı saldırı

Bursa'da hastaneye dişini çektirmek için gelen bir genç, doktor üçüncü kez uyuşturucu iğne yapmadığı için diş hekimini bıçakla yaraladı.Yaralanan diş hekimi tedavi altına alındı.

12:00 -
Haberler Sağlık
Hastanede diş hekimine bıçaklı saldırı

Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine gelen M.D. (18), Genel Diş Polikliniğinde diş hekimi Hamdi Gören tarafından muayene edildi.

Dişinin çekilmesi için Gören tarafından iki kez uyuşturucu iğne yapılan M.D’nin, bu işlemin bir defa daha uygulanmasını istemesi ve hekimin bunu reddetmesi ile aralarında tartışma çıktığı öne sürüldü.

M.D, tartışmanın büyümesi üzerine yanında taşıdığı bıçakla Hamdi Gören’i göğsünün koltuk altı kısmından yaraladı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Olay yeri yakınındaki Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gören’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli M.D. ise Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

AA

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