Hastanelerde kalp pili yok, hastaların hayatı tehlikede!

Sertel, çok sayıda hastanede kalp pili bulunmadığı ve ölüm riski olmasına rağmen hastaların bekletildiğini söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi de veren Sertel, “Kalp pili değişmesi gereken, değişmediği takdirde ölüm riskiyle karşı karşıya kalacak hastalara birçok hastanede ‘ihaleye çıkılmadı, pil yok' deniliyor. Bu konuda bilgi sahibi misiniz? Çözüm üretiyor musunuz?” diye sordu. Sertel SÖZCÜ'ye de şunları söyledi: “Ödenek yetersizliğinden dolayı hastaneler kalp pili alım ihalesine giremiyor. Sağlıktan tasarruf olmaz. Pil takılamadığı için bir kişinin dahi yaşamı tehlikeye girse, yaşamını yitirse hesabını kim verecek?”