Aşırı geğirme, karın şişkinliği ve acı veren gaz ağrıları yaşayanlar aerofajiden yani hava yutmadan muzdarip olabilir. Hava yutma yemek yemekten, içmekten ve hatta çok hızlı konuşmadan kaynaklanabilir… Peki, Hava yutmanın zararları nelerdir? Belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde…

HAVA YUTMANIN BELİRTİLERİ

– Mide bulantısı

– Kusma

– Fazla miktarda yemek yemeden dolgunluk hissi

– Kilo kaybı

HAVA YUTMANIN NEDENLERİ

Hepimiz gün boyunca hava yutuyoruz. Bu genellikle küçük miktarlarda olur ve az veya hiç belirti vermez. Hava çoğu zaman yemek yerken ve içerken, konuşurken ve nefes alma sırasında daha az yutulur. Bu nedenle yedikten sonra geğirmek doğal bir süreçtir. Bununla birlikte, havayı daha fazla yuttuğumuz bazı durumlar vardır.

– Hızlı yemek yemek (örneğin, tamamen çiğnenip yutulmadan önce ikinci bir ısırık almak)

– Yemek yerken konuşmak

– Sakız çiğnemek

– Bir kamışla içecek içmek (emme daha fazla hava çeker)

– Sigara içmek

– Ağızdan soluk alıp verme

– Aşırı egzersiz

– Gazlı içecekler içmek

– Gevşek takma diş takma

HAVA YUTMANIN ZARARLARI

Mideye aşırı miktarda hava girdiğinde, ya ağızdan geri çıkmak zorunda kalır ya da bağırsaklara girer. Hava dışarı atıldığında, yanma veya geğirme ile sonuçlanır. Hava bağırsaklara girerse, karın şişkinliğine ve distansiyona (özellikle karın bölgesindeki organlarda yaşanan iç basınç nedeni ile ortaya çıkan gerginlik) neden olabilir.

HAVA YUTMA TEDAVİSİ

Hava yutma ciddi bir durum değildir ancak gaz şişkinliğine, hazımsızlığa ve karın rahatsızlığına neden olabilir. Hava yutmayı iyileştiren herhangi bir ilaç veya prosedür yoktur, ancak daha fazla hava yutmanıza neden olan davranışları değiştirmek rahatlamanıza yardımcı olabilir. Örneğin, doktorunuz daha az hava yutmanıza yardımcı olmak için stresi kontrol altına almanızı önerebilir. Veya hava yutmaya neden olan sakız çiğneme veya sert şekerleri emme gibi alışkanlıklardan uzak durmanız gerekebilir.