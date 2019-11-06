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Hayırlı evlat böyle olur! Organ bağışıyla babasına hayat verdi

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Konservatuvarı öğrencisi 22 yaşındaki Mazlum Doğan, karaciğerinin dörtte üçünü babası Ali Doğan'a verdi.

16:53 -
Haberler Sağlık
Hayırlı evlat böyle olur! Organ bağışıyla babasına hayat verdi

Nakilden sonra organ bağışına farkındalık oluşturmak için ‘Bağışla Hayat Ver’ adlı kısa bir filmde oynayan Opera ve Sahne Sanatları bölümü öğrencisi Mazlum Doğan, “İyi ki organımı babama vermişim. Yoksa onu kaybedecektik. Şimdi ikimizde sağlıklı bir şekilde yaşıyoruz. Herkesi organlarını bağışlamaya davet ediyorum” dedi.

Mazlum Doğan, karaciğerinin dörtte üçünün babası Ali Doğan’a vererek hayata döndürdü.

25 BİNDEN FAZLA İNSAN ORGAN NAKLİ BEKLİYOR

Baba-oğlun naklini yapan ekibin başı Merkezi karaciğer ve böbrek nakli uzmanı Prof. Şinasi Sevmiş de Organ Bağışı Haftası nedeniyle vatandaşlara çağrıda bulundu: Ölen bir kişinin organları 8 kişiye hayat veriyor. Bugün ülkemizde 25 binden fazla insan organ bekliyor. Birçoğu organ bulamayınca hayata veda ediyor. İnsanlarımızın bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor.

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Son güncelleme: 16:54 06.11.2019
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