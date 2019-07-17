Fransızca bir kelime olan “hématologie”den gelmektedir. Türkçe karşılığı kan bilimi olan ve dilimize Fransızca “hématologie” kelimesinden gelen hematoloji hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik… Hematoloji nedir? Hangi hastalıklara bakar? İşte bilinmesi gerekenler…

HEMATOLOJİ NEDİR?

Hematoloji, kan, kan oluşturan organlar ve kan hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır. Anemi, kanama bozuklukları, kemik iliği yetersizlikleri, lösemi, lenf kanseri ve hemofili gibi kalıtsal geçişli kan hastalıkları hematoloji alanının uzmanlığındadır. Hematoloji, İç Hastalıklarının (Dahiliye) bir iç branşıdır. Hematoloji alanında çalışan hekimlere hematolog denir.

Hematologlar büyük ölçüde lenfatik organlara ve kemik iliğine odaklanır ve kan sayımı düzensizliklerini veya trombosit düzensizliklerini teşhis edebilir. Hematologlar, lenf bezleri, dalak, timus ve lenfoid dokusu dahil olmak üzere kan hücreleri tarafından beslenen organları tedavi eder.

HEMATOLOJİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

Hematologlar tarafından tedavi edilen hastalıklardan bazıları şunlardır:

– Demir eksikliği anemisi ve orak hücreli anemi veya travmaya bağlı anemi gibi diğer anemi türleri

– Polisitemi veya aşırı kırmızı kan hücresi üretimi

– Myelofibroz

– Lösemi

– Hemofili, idiyopatik trombositopenik purpura ve Von Willebrand hastalığı gibi trombosit ve kanama bozuklukları

– Miyelodisplastik sendromlar

– Talasemi ve orak hücre hastalığı gibi hemoglobinopatiler

– Multipl miyelom

– Malign lenfomalar

– Kan nakli

– Kemik iliği kök hücre nakli