Ateş, halsizlik, iştahsızlık, bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi belirtiler görülen hepatit C hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz… Hepatit C nedir? Hepatit C nasıl bulaşır? Hepatit C belirtileri ve tedavisi…

HEPATİT C NEDİR?

Hepatit C, iltihaplanma ve karaciğerde enfeksiyona neden olan bulaşıcı bir hastalıktır. Bu durum, hepatit C virüsü (HCV) ile enfekte olduktan sonra gelişir. Hepatit C akut veya kronik olabilir.

Hepatit A ve B’den farklı olarak, hepatit C için bir aşı yoktur.

HEPATİT C NASIL BULAŞIR?

– Damar içi uyuşturucu kullanıcılarının iğne vb ekipmanları ortak kullanmaları ile

– Sağlık çalışanlarının iğne batması kazaları ile

– Hepatic C taşıyan anneden doğan bebeğe bulaşabilir

– Daha az sıklıkla ortak diş fırçası veya jilet vb aletlerin ortak kullanımı ile.

HCV aynı kaptan yemek yemekle, ortak gıda veya su tüketilmesi, emzirme ile, sarılmak, öpüşmek, tokalaşmak, öksürmek, aksırmak, aynı tuvaleti kullanmak, havuza girmek, oyuncak ile oynamak, aynı araçta seyahat etmek vb yollar ile bulaşmaz.

HEPATİT C BELİRTİLERİ

Akut Hepatit C hastalarının yaklaşık %70-80’ninde hiç bir belirti görülmez. Bazı hastalarda aşağıdaki belirtiler görülebilir:

– Ateş

– Halsizlik

– İştahsızlık

– Bulantı-kusma

– Karın ağrısı

– İdrar renginde koyulaşma

– Sarılık (göz ve ciltte sararma)

– Eklem ağrısı

Belirtiler genellikle 2 ila 12 hafta sürer.

Akut enfeksiyon kronik enfeksiyona dönüşürse karaciğer enflamasyonu bulguları gelişebilir. Enfekte olan bireyler kolayca yorulur veya nonspesifik semptomlardan şikayet edebilirler. Siroz geliştikçe, şu belirtiler ortaya çıkabilir;

– Kandaki karaciğer enzimlerinin artması

– Zayıflık

– İştah kaybı

– Erkeklerde meme büyümesi (jinekomasti)

– Avuç içlerinin kızarması

– Ciltte örümcek benzeri kan damarları

– Karın ağrısı

– Karında sıvı birikmesi

HEPATİT C TEDAVİSİ

Antiviral ilaçlar

Hepatit C enfeksiyonu virüsü vücudunuzdan uzaklaştırmayı amaçlayan antiviral ilaçlar ile tedavi edilir. Tedavinin amacı, tedaviyi tamamladıktan en az 12 hafta sonra vücudunuzda hepatit C virüsünün bulunmamasıdır. Birincil tedavi, pegile interferon ve ribivirin’in bir kombinasyonudur. Dozajlar ve tedavi süresi, enfekte olan virüsün alt tipine göre değişir. Tedavinin yan etkileri arasında kırmızı kan hücrelerinin parçalanması, kaşıntı ve burun tıkanıklığı olabilir.

Aşılama

Hepatit C için aşı olmamasına rağmen, doktorunuz hepatit A ve B virüslerine karşı aşı yaptırmanızı önerecektir. Bunlar karaciğer hasarına neden olan ve kronik hepatit C’nin seyrini zorlaştırabilen farklı virüslerdir.

Karaciğer nakli

Hepatit C nedeniyle karaciğer çok fazla hasar gördüyse ve işlevini yerine getiremeyecek durumdaysa karaciğer nakli ile hastanın yaşam kalitesi artırılmaya çalışılır.