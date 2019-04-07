Her üç kanserden biri deri kanseri

Türk Dermatoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Dilek Bayramgürler, deri kanserlerinin tüm dünyada en sık görülen kanser tiplerinden biri olduğunu, tüm kanser tiplerine bakıldığında her üç kanserden birinin deri kanseri olduğunu bildirdi.

Bayramgürler, “Kanser Haftası” dolayısıyla yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü’nün son verilerine göre, tüm dünyada her yıl 132 bin kişinin cilt tümörü olan melanoma, 3 milyon kişinin ise diğer tipteki deri kanserlerine yakalandığını belirtti.

İstatistiklere göre, tüm kanser tipleri birlikte ele alındığında, her 3 kanserden birinin de deri kanseri olduğunu ifade eden Bayramgürler, deri kanserlerinin tek bir çeşidinin olmadığını, çok farklı belirtilerle ortaya çıkabildiğini söyledi.

Prof. Dr. Bayramgürler, deri kanserlerinin bazılarının yavaş belirtilerle deride kabarıklık yaratan oluşumlar, bazen de hızla büyüyüp üzerinden ülserlerin oluştuğu yaralar şekilde görülebildiğini ya da tamamen normal deride ortaya çıkan kahverengi-siyah lekeler şeklinde olduğunu aktardı.

GÖZLE GÖRÜLEBİLİYOR

Deri kanserlerinin gözler görülür belirtileri olan bir kanser türü olduğuna işaret eden Bayramgürler, şöyle konuştu:

“Deri kanserlerini diğer kanserlerden ayıran en önemli özellikleri gözle görülür, elle tutulur olmalarıdır. Bu da deri kanserlerinin çok erken dönemde tanınmasına ve tedavisine olanak sağlamaktadır. Diğer bir deyişle kişiler derilerinde ortaya çıkan değişimlere karşı uyanık olurlar ve şüpheli durumlarda bu işin uzmanı olan dermatoloji uzmanlarına muayene olurlarsa erken tanı ve tedavi ile hayatlarını kurtarmış olurlar.”

Deri kanserleri herkeste görülebilmekle beraber özellikle açık renk tene ve göze sahip, çillenme eğilimi olan kişilerde daha sık rastlandığına dikkati çeken Bayramgürler, “Melanom dediğimiz çok riskli olan tiplerde aile hikayesi, yani genetik özellikler çok önem taşımaktadır. Bunun dışında su toplaması ile sonuçlanan güneş yanıkları deri kanseri riskini belirgin derecede arttırmaktadır.” dedi.

Bayramgürler, güneş ışığından korunmanın özellikle deri kanseri açısından öneminde dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Bahar aylarından başlayarak tüm yaz aylarında 10.00-16.00 saatleri arası mümkün olduğunca direkt güneş altında kalınmaması, şapka-gözlük ve kıyafetlerle de ek fiziksel korunma sağlanması deri kanserlerinden korunmak için alınması gereken önemli tedbirler arasında yer almaktadır.

Ayrıca, açık havada iken yüksek faktörlü güneş koruyucu kremlerin kullanılması deri kanserlerinden korunmada çok önemlidir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, kullanılan güneş koruyucu ürünlerin yaklaşık her 3 saate bir tekrarlanmasıdır. Bu noktada makyaj malzemelerinin içinde bulunan güneş koruyucular ise günde tek sefer kullanıldığında güneşten korunmak için tek başına yeterli değildir.”

AA