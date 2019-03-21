Hipertiroid nedir, nedenleri nelerdir! İşte hipertiroid belirtileri ve tedavisi…

Soğuğa tolerans gösterememe, yorgunluk hissi, kabızlık, depresyon ve kilo alma gibi birtakım belirtilere neden olan hipertiroidi nedir? Hipertiroidi nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde…

HİPERTİROİD NEDİR?

Düşük aktif tiroid veya düşük tiroid olarak da adlandırılan hipotiroidi, tiroid bezinin yeterince tiroid hormonu üretmediği bir endokrin sistemi rahatsızlığıdır.

Laboratuvar testlerinde T3 ve T4'ün yüksek, TSH seviyesinin ise düşük olduğu tablo “hipertiroidi” olarak tanımlanmaktadır.

Hipotiroidizm erken evrelerde belirgin semptomlara neden olmayabilir. Zamanla, tedavi edilmeyen hipotiroidi obezite, eklem ağrısı, kısırlık ve kalp hastalığı gibi bir dizi sağlık sorununa neden olabilir.

HİPERTİROİDİ BELİRTİLERİ

Hipotiroidinin belirti ve semptomları hormon eksikliğinin ciddiyetine bağlı olarak değişir. Sorunlar, genellikle birkaç yıl içinde yavaşça gelişme eğilimindedir.

Hipotiroidi belirtileri ve semptomları şunları içerebilir:

– Yorgunluk

– Soğuğa karşı artan hassasiyet

– Kabızlık

– Çarpıntı

– Aşırı terleme

– Kuru cilt

– Kilo alımı

– Yüzde şişlik

– Ses kısıklığı

– Kemik erimesi

– Kas güçsüzlüğü

– Yüksek kolesterol seviyeleri

– Uyku problemleri

– Erkeklerde meme büyümesi

– Kas ağrıları, hassasiyet ve sertlik

– Eklemlerde ağrı veya şişlik

– Adet düzeninin değişmesi

– Saçların incelmesi veya dökülmesi

– Yavaşlamış kalp hızı

– Depresyon

– Libido kaybı

– Tekrarlayan idrar ve solunum yolu enfeksiyonları

– Hafıza zayıflığı

– Anemi

– Büyümüş tiroid bezi (guatr)

HİPERTİROİDİ NEDENLERİ

Hashimoto hastalığı

Hipotiroidizm nedenlerinin başında, Hashimoto hastalığı gelmektedir. Hashimoto hastalığı, bağışıklık sisteminin vücudun kendi hücrelerine ve organlarına saldırdığı bir hastalık olan otoimmün bir hastalıktır. Bu hastalık vücudun tiroid bezini tahrip eder. Bunun sonucunda tiroid bezlerinin çalışması yetersizleşir. Bu ve bunun gibi birçok hastalık sonucu tiroid hormonlarının yapımı azalmaktadır.

Graves hastalığı

Graves, bağışıklık sisteminin tiroid bezini aşırı miktarda tiroid hormonu üretmesi için uyardığı otoimmün bir hastalıktır. Hipertiroidinin en yaygın nedenidir. Graves hastalığının tedavisinde ilk aşamada hipertiroidi tedavi edilir. Kandaki T3 ve T4 hormonları ilaçlarla normal seviyeye getirilir. Bazı hastalarda hormonların düzelmesiyle belirtiler tamamen ortadan kalkar ve iyileşme sağlanır.

Tiroidit

Tiroidit, tiroid bezinin iltihabıdır. Tiroid hormonlarının kana sızmasına, genel seviyelerini yükseltmesine ve hipertiroidizme yol açmasına neden olur. 1-2 ay sonra, bu hipotiroidizme dönüşebilir.

Tiroidit, viral veya bakteriyel enfeksiyon, otoimmün bir durum veya hamileliği takiben neden olabilir.

Konjenital hipotiroidi

Konjenital hipotiroidizm durumunda, tiroid bezi doğumdan itibaren düzgün çalışmaz. Bu fiziksel ve zihinsel büyüme sorunlarına yol açabilir, ancak erken tedavi bu komplikasyonları önleyebilir.

Bazı vakalarda ise tiroid hormonları normal bir şekilde üretilse de, bu hormonlar vücut tarafından kullanılamaz. Bu durumun asıl nedeni genetik bozukluklardır. Bunların dışında hipotiroidin gelişmesine neden olan sebepler şunlardır:

Tiroid bezinin iltihaplanması ve tiroid bezi ameliyatları hipotiroidinin nedenleri arasındadır. Ameliyat sırasında tiroid bezinin bir kısmının ya da tamamen çıkarılması sonucu tiroid bezinden hormon salgılanması azalır ya da durur. Bu yüzden ameliyat sırasında çıkarılan tiroid bezi hacmi önemlidir.

İyot eksikliği ve radyoaktif iyot tedavisi almış kişilerde hipotiroidi gelişebilir. Radyoaktif iyot verilince tiroid bezi hasar görür ve hormon salgılanması azalır.

Kara lahana gibi iyotun kullanılmasını engelleyen bazı besinlerin çok fazla tüketilmesi tiroid bezinin yeterince çalışmasını engeller.

Lityum ve amiodaron gibi bazı ilaçlar hipotiroidiye neden olabilir.

Hipofiz bezinin tiroid uyarıcı hormon salgılamaması hipotiroidiye neden olur.

HİPERTİROİDİ TEDAVİSİ

Hipotiroidizm tedavisi, tiroid hormonunu desteklemeye odaklanır.

– Sentetik tiroksin

Seviyeleri yenilemek için, doktorlar genellikle T4 hormonu ile aynı olan bir ilaç olan sentetik tiroksini reçete eder.

Dozaj, hastanın öyküsü, semptomları ve mevcut TSH seviyesi ile belirlenir. Doktorlar, sentetik T4 dozunun ayarlanması gerekip gerekmediğini belirlemek için hastanın düzenli olarak kan testlerini takip eder.

Bu testlerin düzenli olarak izlenmesi önemlidir. Daha sonra bu kan testlerinin sıklık derecesi zamanla düşecektir.

– İyot ve beslenme

İyot, tiroid fonksiyonu için temel bir mineraldir. İyot eksikliği guatr gelişimindeki en sık nedenlerden biri ve tiroid bezinin anormal büyümesidir.

Yeterli iyot alımını çoğu insan için önemlidir, ancak otoimmün tiroid hastalığı olan kişiler iyotun etkilerine karşı özellikle duyarlı olabilir, bu da hipotiroidizmi tetikleyebileceği veya kötüleştirebileceği anlamına gelir.

İyot etkisine karşı duyarlı olup olmadığınızı doktorunuza bildirmeniz gereklidir.

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