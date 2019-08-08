İçme sularında var… Böbrek rahatsızlıklarına neden oluyor

ABD’de bulunan Mount Sinai Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan araştırmalarda, kanda bulunan yüksek orandaki florür maddesinin böbrek ve karaciğer fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyebileceği tespit edildi.

Gizmodo bilim sitesindeki habere göre, gençlerin böbrek ve karaciğerlerinde herhangi bir şikâyet bulunmasa da, uzun süre florür maddesine maruz kalanların, ileriki yıllarda böbrek rahatsızlıkları ile karşılaşabilecekleri vurgulandı.

Gizmodo´ya konuşan üniversitedeki araştırma ekibinden Ashley J. Malin, kesin bir sonuca ulaşmanın şu anda çok erken olacağını belirtse de halk sağlığı uzmanlarının bu konu ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapmaları için bunun önemli bir bulgu olduğunu söyledi.

İÇME SULARINDA FLORÜR VAR

Malin, yakın gelecekte florüre maruz kalan ve kalmayan gençleri çok erken yaştan itibaren izlemeye ve sağlık durumlarını uzun süre incelemeye alacaklarını belirtti.

Florür maddesi diş çürüklerine karşı etkili olduğu ve diş minelerini güçlendirdiği için birçok ülkede toplu içme suyu kaynaklarına da ekleniyor.

Habere göre, ABD’de 1950-60’lı yıllardan bu yana içme sularına florür ekliyor.

Diğer yandan daha önce yapılan araştırmalar, içme suyunun içindeki yüksek orandaki florür maddesinin yetişkinlerde sinirsel sorunlara neden olabildiğini gösterdi. Bazı araştırmalar yüksek derecede florür maddesine maruz kalan yetişin olmayan hayvanların bilişsel davranış problemleri göstermeye başladığını kanıtlarken çocuklarda ise düşük IQ´ya neden olabileceğini ortaya koydu.

DHA