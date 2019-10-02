Tıp dilinde Üriner inkontinans adı verilen idrar kaçırma, bir kişinin idrarın sızmasını önleyemediği durumdur. Stres nedeniyle, hamilelik sırasında ve sonrasında ortaya çıkabilir. Öksürme ve hapşırma gibi faktörler, ve şişmanlık gibi koşullarda daha yaygındır. Peki, İdrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

İDRAR KAÇIRMA (URİNER İNKONTİNANS) HAKKINDA

İdrar kaçırma (mesane kontrolünün kaybı) sık görülen ve sıkıntı veren bir sorundur. Ciddiyet, bazen öksürürken veya hapşırırken idrar kaçırmaktan, zaman içinde tuvalete çıkamayacak kadar ani ve güçlü bir idrar yapma dürtüsüne kadar değişir.

İnsanlar yaşlandıkça daha sık ortaya çıkmasına rağmen, idrar kaçırma yaşlanmanın kaçınılmaz bir sonucu değildir. Üriner inkontinans günlük aktivitelerinizi etkiliyorsa, doktorunuzu görmek için tereddüt etmeyin. Çoğu insan için basit yaşam tarzı değişiklikleri veya tıbbi tedavi rahatsızlığı azaltabilir veya idrar tutamama durumlarını durdurabilir.

İDRAR KAÇIRMA NEDENLERİ

– Obezite

– İlerleyen yaş

– İdrar torbası sarkması

– Genetik

– Kabızlık

– Sistit

– Vajinal enfeksiyonlar

– İdrar yollarında veya böbrekte taş

– Şeker hastalığı

– Menopoz

– Zor doğumlar

– Erkeklerde prostat büyümesi

– Kas gevşetici, tansiyon düşürücü, idrar söktürücü, sakinleştirici, depresyona karşı alınan ilaçlar, alerji ilaçları,

– Demans alzheimer hastalığı

– Sinir sisteminin hastalığı

– Vajina ile mesane arasında fistül

İDRAR KAÇIRMA TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Tedavi, inkontinans tipi, hastanın yaşı, genel sağlığı ve zihinsel durumu gibi çeşitli faktörlere bağlı olacaktır.

İlk önce ilaç tedavisi veya ameliyat içermeyen konservatif tedaviler denenir. Bunlar şunları içerir:

– Yaşam tarzı değişiklikleri

– Pelvik taban kas eğitimi (Kegel egzersizleri)

– Mesane eğitimi

Bundan sonra ilaç tedavisi veya cerrahi kabul edilebilir.

Yaşam tarzı değişiklikleri

Doktorunuz semptomlarınızı iyileştirmek için yaşam tarzınızda basit değişiklikler yapmanızı önerebilir. Bu değişiklikler, sahip olduğunuz idrar kaçırma türünden bağımsız olarak durumunuzu iyileştirmeye yardımcı olabilir.

İdrar kaçırmada cerrahi olmayan tedavi seçenekleri:

– Mesane eğitimi

– Pelvik taban kas egzersizleri

– Biofeedback (biyogeribildirim)

– Elektrik stimülasyonu

– Vajinal ve üretral araçlar

– İlaç tedavisi

– Akupunktur

Mesane eğitimi

İdrar yapma ihtiyacı hissetmekle idrara çıkmak arasındaki süreyi artırmak için öğrenme tekniklerini içerir. En az 6 hafta sürer. Ayrıca, mesane eğitimi idrar tutamama durumunuz varsa pelvik taban kas eğitimi ile birleştirilebilir.

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Pelvik taban egzersizleri

Pelvik taban kas egzersizlerinin amacı (PTKE), pelvik taban kaslarını güçlendirmek ve üretral sfinkter fonksiyonunu iyileştirmektir. PTKE, kişilerde olabilecek pelvik organ sarkmasını azaltır ve vajinayı daha stabil hale getirir. Pelvik taban kas gücünün artışı, idrar akışını kontrol eden dış üretral kas yapısının tonusunda da artışla sonuçlanır ve idrar kaçağı önlenir. İlk kez 1948 yılında Arnold Kegel tarafından tanımlandığı için “Kegel egzersizleri” olarak da adlandırılır.

Biofeedback (biyogeribildirim)

Hissedilmeyen veya istemsiz bazı fizyolojik olaylar hakkında hastaya gerçek zamanlı biyolojik bilgi sağlayan bir yöntemdir. Yerleştirilen elektrodlarla hastaya, ilgili vücut bölgesini kontrol ederek elektronik sinyallerin nasıl değiştirilip, monitorize edileceğini öğretir. Bu yöntemde motor kontrolün takibi, bir ekran ve ses düzeni aracılığıyla görsel ve işitsel sinyaller halinde hastaya yansıtılır.

Biofeedback’in birkaç farklı yöntemi vardır:

– Kadınlarda vajinaya, erkeklerde anüse küçük bir prob yerleştirilebilir.

– Elektrotlar karın derisine veya anüsün çevresine takılabilir.

Elektrik stimülasyonu

Elektrotlar, pelvik taban kaslarını uyarmak ve güçlendirmek için geçici olarak rektum veya vajinanıza yerleştirilir. Nazik elektriksel stimülasyon stres inkontinansı ve idrar kaçırma dürtüsü için etkili olabilir, ancak birkaç ay boyunca birden fazla tedaviye ihtiyacınız olabilir.

İlaçlar

Eğer ilaçlar kullanılıyorsa, bu genellikle diğer teknikler veya egzersizlerle birliktedir.

Üriner inkontinansı tedavi etmek için aşağıdaki ilaçlar verilir:

Antikolinerjikler aşırı aktif mesaneleri sakinleştirir ve idrar kaçırma konusunda hastalara yardımcı olabilir.

Topikal östrojen üretra ve vajinal bölgelerdeki dokuyu güçlendirebilir ve semptomların bir kısmını azaltabilir.

Imipramin bir trisiklik antidepresandır.

Cerrahi

Diğer tedaviler işe yaramazsa cerrahi bir seçenektir. Çocuk sahibi olmayı planlayan kadınlar, karar vermeden önce cerrahi seçenekleri bir doktorla görüşmelidir.

Askı prosedürleri: Üretranın desteklenmesi ve idrarın sızmasını önlemek için mesanenin boynunun altına bir ağ yerleştirilir.

Kolposüspansiyon: Mesane boynunu kaldırmak, stres inkontinansını hafifletebilir.

Yapay sfinkter: Mesaneden idrarın idrar yoluna akışını kontrol etmek için yapay bir sfinkter veya kapak takılabilir.