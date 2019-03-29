Sürekli idrara çıkma ihtiyacı, idrar yaparken yanma hissi, idrarda kan gibi belirtiler gösteren idrar yolu enfeksiyonu ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz… İdrar yolu enfeksiyonuna hangi bölüm bakar? İşte cevabı…

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU (İYE) NEDİR?

İdrar yolu enfeksiyonu (İYE), idrar sisteminizin herhangi bir yerinde – böbreklerde, üretrada, mesanede ve idrarda bir enfeksiyondur. Enfeksiyonların çoğu alt idrar yolları yani mesane ve idrar yolunda görülür. İdrar yaparken yanma hissi en sık görülen belirtilerdendir.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ

İdrar yolu enfeksiyonları her zaman belirti ve semptomlara neden olmaz, ancak enfeksiyon belirtileri şunları içerebilir:

– Gün içinde sürekli idrar çıkma ihtiyacı

– İdrar yaparken yanma hissi

– Sık, az miktarda idrar yapma

– Bulanık idrar

– Kırmızı, parlak pembe veya kola renkli görünen idrar. – Hastalığın türüne bağlı olarak idrarda kan

– Güçlü kokulu idrar

– Pelvik ağrı, kadınlarda – özellikle pelvis merkezinde ve kasık kemiği bölgesinde.

– Sürekli halsizlik, yorgunluk ve belli aralıklarla ya da sürekli olan şiddetli ağrılar.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNA HANGİ BÖLÜM BAKAR?

Eğer idrar yolu enfeksiyonu teşhisi koyulmuş yada idrar yolu enfeksiyonu ile ilgili şüpheleri olan hastalar hastanelerin üroloji polikliniğine başvurmaları gerekir.

Enfeksiyonların birçoğu söz konusu kliniklerde derece ve boyutlarına göre tedavi seçenekleri uygulanarak temizlenir. Fakat bazı durumlarda enfeksiyon mesane ve böbreklere yayılabilir ve bu durumlarda da böbrek fonksiyonlarını etkileyebilir. Böyle bir durum sonucu böbreklerde hasar oluşmuş ise idrar yolu enfeksiyonu için üroloji dışında nefroloji kliniğine de başvuru yapmanız gerekecektir.