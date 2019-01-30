Crohn hastalığına bağlı olarak ileumun (ince bağırsağın en uzak kısmı) iltihabı olarak bilinen İleitis (Crohn) hastalığı nedir? İleitis nedenleri, belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

İLEİTİS HASTALIĞI NEDİR?

İleit, bağırsakta bir veya daha fazla bölümün kronik iltihabıdır. Kesin anlamda, terim ileum olarak bilinen ince bağırsağın alt veya terminal kısmının iltihaplanması anlamına gelir. Hem küçük hem de kalın bağırsakları içeren spesifik ve daha ciddi bir inflamasyon türü, bölgesel ileitis veya Crohn hastalığı olarak bilinir.

Genel olarak, ileitis, her iki cinsiyetten ve her yaştan kişiyi etkileyebilir; bununla birlikte, hastalık en sık olarak 20 ila 50 yaşları arasındadır.

İLEİTİS BELİRTİLERİ

Semptomlar aşırı değişkendir, ancak temelde ağrılı karın krampları eşlik eden, bazen kanlı olan kronik veya aralıklı bir ishal oluşur. Ateş, halsizlik, kilo kaybı ve anemi de oluşabilir ve Crohn hastalığı olan hastalarda ilerleyici fiziksel bozulmalara neden olabilir. Bağırsakların bitişik ilmekleri arasındaki tıkanmalar veya fistüller (anormal kanallar) da gelişebilir. İleitisin ilk akut atağı, apandisit ile karıştırıldığı için ani olabilir. Bir hasta basit bir iltihaplı ataktan sonra tamamen iyileşebilir, ancak Crohn hastalığının olağan seyri, remisyon ve nüks yıllarca devam eden kademeli bir ilerlemedir.

İLEİTİS HASTALIĞI NEDENLERİ

Her ne kadar İleitis (Crohn) hastalığının nedenleri tam olarak anlaşılmamasına rağmen, son araştırmalar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli faktörlerin hastalığa ve semptomların kötüleşmesine katkıda bulunabileceğini göstermektedir:

– Yaş

– Stres

– Beslenme

– Sigara içmek

– Ailede inflamatuar barsak hastalığı öyküsü

– Apendektomi

– NSAID kullanımı

– Oral kontraseptif kullanımı

İLEİTİS (CROHN) TEDAVİSİ

Crohn hastalığı, bağırsağın kalınlaşması, kanalının daralması ve astarının ülserasyonu ile sonuçlanır. Hastalığın teşhisi, daralma ve ülserasyonun belirgin olduğu ince (ve belki de büyük) bağırsağın röntgen muayenesi ile konur. Kalın bağırsağı incelemek için kolonoskopi de yapılabilir. Basit ileitis bağırsak enfeksiyonları, tahrişleri veya tıkanmalarından kaynaklanabilir. Crohn hastalığı en çok bağışıklık sistemindeki anormalliklerden kaynaklanmaktadır. Crohn hastalığının tedavisinde birkaç ilaç etkilidir, ancak birçok hasta ya tıkanma ya da fistül gibi komplikasyonları düzeltmek ya da tıbbi tedaviye yanıt vermeyen semptomları gidermek için ameliyat gerektirir.

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