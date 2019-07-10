İlk göz muayenesi ne zaman yapılmalı?

HABER/ NAZAN DOĞANER HALICI

6 yaşında göz büyümesi yüzde 95 tamamlanır. Bu nedenle erken yaşta görme kontrolü ve sorun varsa erken tespiti tedaviyi kolaylaştırır. Yenidoğandan itibaren erişkin yaşta görülen tüm göz problemleri, katarakt ve glokom gibi sorunlar bebeklerde de görülebilir ancak görülme sıklığı çok daha azdır. Yenidoğanda sıklıkla göz enfeksiyonları ortaya çıkar. Bu nedenle göz enfeksiyonlarının erken tedavisi çok önemlidir.

KANAL TIKANIKLIĞI YAYGIN

Zor doğumlarda gözde konjonktıval kanamalar, gözde kaymalar oluşabilir. Sezaryen doğumların sıklaşmasıyla kanal tıkanıklığı daha da sık gözlemleniyor. Kanal tıkanıklığı olan bebeklerde temizlik ve masaj çok önemlidir, çoğunlukla kanal açılır. Açılmayan durumlarda 1 yaş civarı kanalı açmak gerekir çünkü gecikmelerde yapılacak olan işlemin başarısı azalır. Ancak yoğun enfeksiyon ve gözyaşı göllenmesiyle seyreden bebeklerde yaşı beklemeden daha erken müdahale edilebilir, zira sulanma ve göllenmenin çok fazla olduğu taraf gözde tembelleşmeye de neden olabilir.

GÖZ TEMBELLİĞİNE DİKKAT!

Gözün gelişiminde kritik olarak kabul edilen ilk 12 ayda bebekler muayene edilebiliyor. Böylelikle geri dönüşü olmayan göz tembelliği ve kalıcı olabilecek görme azlığından korunabiliyorlar.

ERKEN MUAYENENİN ÖNEMİ

Olabildiğince erken farkedilen tek taraflı bir kayma, yüksek kırma kusuru, katarakt gibi problemler bebeklerin ileride oluşacak görme azlığını engeller. Hatta nadiren de olsa yakalanan tümörler hayatını kurtarır.

ŞAŞILIK NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Kaymalar (şaşılık) genel olarak bebeklik ve çocukluk döneminde başlar. Bazı kayma türleri büyük yaşta da başlayabilir ve çift görmeyle birlikte olabilir. Göz içe dışarı veya aşağı yukarı kayar, ama sebebi çok değişik olabilir. Bu nedenle tek bir tedavisi yoktur ve bazen bir çok tedavi bir arada kullanılmalıdır. Doğumsal olan kaymalarda genel olarak kayma derecesi çok yüksektir, çapraz yukarı kaymalar da eşlik edebilir ve tedavileri cerrahidir, yani ameliyat gerekir. 1-2 yaşından itibaren başlayan ve çoğunluğu kırma kusuru ile giden kayma grubunda genellikle kayma gözlükle düzelir. Ancak gözlük taktığı halde düzelmeyen bir kayma olursa bu hastalarda ameliyat gerekir. Bunların yanı sıra kapamalar önerilebilir ve ortoptik tedaviler oldukça yardımcıdır.