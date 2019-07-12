İşitme cihazı kullanıcıları için 9 yaz tavsiyesi

Yüzerek, gezerek, tatil yaparak geçirdiğimiz yaz mevsiminde hiçbirimiz keyifli anlarımıza gölge düşsün istemeyiz. Durum işitme cihazı kullananlar için de farklı değil: Cihazlarıyla ilgili yaşayacakları bir sorun, çevreleriyle bağlantılarının kesileceği ve seslerden mahrum kalacakları anlamına geliyor.

Siz ya da bir yakınınız işitme cihazı kullanıyorsanız, işitmenizin kesintiye uğramaması ve işitme cihazlarınızın daha uzun ömürlü olması için işitme merkezinde görevli Ersin Oray'dan size yaz tavsiyeleri:

– Güneş kremi, sinek kovucu, saç spreyi kullanırken işitme cihazınıza gelmemesine dikkat edin, bunlar mikrofonu ve filtreyi tıkayabilir.

– Yaz mevsimi özellikle denize yakın yerlerde daha nemli geçer ve daha çok terleriz. Her gece işitme cihazlarınızın nemini, nem alıcı tabletlerle ya da kurutma makineleriyle alın. Neme karşı dayanıklı nano kaplamalı işitme cihazlarını tercih edin.

– Cihazınızı araba gibi çok sıcak olabilen kapalı yerlerde bırakmayın.

– Yüzmeden önce işitme cihazlarınızı çıkarmayı unutmayın! Cihazlarınızı kutusuna, kutuyu da güneş görmeyen bir yere koyun. Yüzdükten sonra başınızı ve kulağınızın çevresini iyice kurulayın.

– Suyun kulak kanalınıza kaçmasından rahatsız oluyorsanız kulağınızı korumak için özel yüzme tıkaçları kullanın.

– Cihazınızın terden ıslandığını hissederseniz, peçeteyle kurulayın. Kurutmak için saç kurutma makinesi kullanmayın.

– Cihazınızın filtresini kışa göre daha sık değiştirmeniz yerinde olacaktır.

– Hortumlu kalıp kullanıyorsanız, hortum içerisinde oluşabilecek nem damlacıkları cihazınızın ses akışını engelleyebilir, bu gibi durumlarda hortumu cihazınızdan ayırarak bu damlacıkları kurutunuz.

– Unutmayın! İşitme cihazı ile yaşanan sorunların yüzde 90'ı pil ya da filtrelerin tıkanmasından kaynaklanır, basit bir müdahale ile kendiniz bu sorunları çözebilirsiniz.