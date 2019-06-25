İstanbul’daki piknik alanında kene paniği

Sibel GÜLERSÖYLER / SÖZCÜ

Havaların ısınması ile birlikte özellikle hafta sonu tatillerinde vatandaşlar, piknik alanlarına akın ediyor. Yeşilliğin bol olduğu alanlarda ortaya çıkan keneler, vatandaşın can güvenliğini tehdit ediyor. İzmit'ten İstanbul'a ziyarete gelen Ünal Ailesi'nin Göktürk Piknik Alanı'nda yaşadıkları bunlardan sadece birisi…

PİKNİK DÖNÜŞÜ KÂBUSU YAŞADILAR

Göktürk'teki piknik alanında piknik yapan Ünal Ailesi, dönüş yolunda ailenin küçük oğlu Poyraz'ın bacağında bir kene olduğunu fark etti. Büyük bir korku ve panik yaşan aile soluğu hemen hastanede aldı. Doktorlar, kene henüz canlıyken vücuttan çıkarttı ve ailede derin bir nefes aldı.

“KENEYİ GÖRÜNCE ÇOK KORKTUK”

Konuyla ilgili konuşan anneanne Nurşen Ünal, “Damadım, kızım ve torunum bize geldi ve hava almak için piknik alanına gittik. 15 lira vererek alana giriş yaptık ve kapıda ilaçlama yapıldığına dair bir yazı gördük. Biz de inandık ve alanda rahat bir şekilde piknik yaptık. Dönüş yolunda ise, kızım Poyraz'ı temizlemek isterken keneyi fark etti ve haliyle çok korktuk. Hemen hastaneye gittik ve çok şükür kene çıkartıldı. Torunum şu an iyi. Biz de kendimizi kontrol ettik ama biz de bir şey çıkmadı” dedi.

KENE VAKALARINDA İLK 7 GÜN ÇOK ÖNEMLİ

Kene vakalarında, ağrı, yanma ve kaşıntı başlayacağını fakat bazı durumlarda ise hiçbir belirti olmayacağını belirten uzmanlar, her piknik sonrası vatandaşların kendilerini kontrol etmelerini tavsiye ediyor. Her kenenin ölümcül bir sonuç vermeyeceğini ama net sonucun 1-7 gün içerisinde öğrenilebileceğini belirten uzmanlar, olay yaşandıktan sonra sürekli gözlem altında tutulmanın önemine değiniyor.

“PİKNİKÇİLER RİSK ALTINDA”

Konu ile ilgili konuştuğumuz Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Abdulkadir Yıldırım, kene ısırması vakalarında, piknikçilerin 1. risk grubunda yer aldığını belirterek, kene ısırması vakalarının Haziran ve Temmuz aylarında arttığını söyledi.

“KENE TÜRKİYE’DE İLK KEZ 2002 YILINDA GÖRÜLMÜŞ”

Yıldırım, kenelerin hayvanlara zarar vermediğini ancak insanlar için öldürücü olabileceğini hatırlattı. Virüsleri hayvanlardan insanlara taşıdığı belirten Yıldırım kene sırmalarında virüs ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishale neden olduğunu aktardı.

Yıldırım, “Türkiye’de ilk kez 2002 yılında görülen hastalık, her yıl Mart-Kasım ayları arasında görülmekte ve Haziran-Temmuz aylarında en üst seviyeye çıktığını belirtti.

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