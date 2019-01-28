İşte Türkiye’nin dördüncü beşizleri

Sultanbeyli'de yaşayan Sibel ve Kerem Ödemiş çifti yaklaşık 1.5 ay önce beşiz bebek sahibi oldular. Üçü kız ve ikisi erkek olan beşizler prematüre olarak dünyaya gelmişlerdi. Hamileliğin 29. Haftasında sezaryenle dünyaya gelen beşizler, 45 gün kuvözde tutulduktan sonra yaklaşık bir hafta önce ailesine kavuştular. Beşiz bebeklere, Ebrar, Erva, Eylül, Beytullah ve Kerim isimleri verildi. Doktorlar tarafından sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen beşizlere ailesi artık evlerinde bakabiliyor.

“GECELERİ NÖBETLEŞE BAKIYORUZ”

Beşiz bebekleriyle beraber toplam 7 çocuk sahibi olan baba Kerem Ödemiş bebek bakmanın zorluklarından bahsetti. Ödemiş; “bebeklerimiz hastaneden taburcu oldular eve geldiler, artık biz evde bakıyoruz. Beş bebeğe bakmak zor oluyor. Mama bez gibi ihtiyaçlara yetişemiyoruz. Geceleri nöbetleşe kalkıp çocuklara bakıyoruz. Beşiz bebeklerin babası olduğum için çok mutluyum. İki de büyük çocuğum var okula gidiyorlar. 7 çocuk sahibiyim.” Dedi. Beşiz bebeklere bakmak için gece uyuyamadıklarını belirten Ödemiş, evdeyken bebeklere bakmanın hastanede bakmaktan daha rahat olduğunu da ifade etti.

Beşizlerin 18 yaşındaki abisi Ekrem ile 14 yaşındaki ablası Ayşenur da bebeklerin bakımında anne ve babalarına yardımcı oluyorlar. Beş bebeğe bakmanın zor olduğunu söyleyen abi Ekrem Ödemiş; “Ben 18 yaşındayım ve lisede okuyorum. Beş bebeğe bakmak zor oluyor benim için ama annem için daha zor oluyor. Şuan okulum tatil olduğu için geceleri bebeklere bakabiliyorum ama tatil bitince iş ve okul zamanlarında bakmak zor olacak” dedi. Ayrıca abi Ödemiş, 6 kardeş sahibi olmanın mutluluk verici olduğunu belirtti.

BELEDİYE BAŞKANINDAN ZİYARET

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, eşi ile beraber Ödemiş ailesini evlerinde ziyaret etti. Ayrıca Başkan Keskin, aileye çeşitli hediyeler de getirdi. Beşiz bebeklere ilgili konuşan Keskin; “Anneye babaya hayırlı olsun, ilçemize ve ülkemize hayırlı olsun. Beş Bebek sahibi olmayı Cenabı Hak nasip etti iki evladın ardından. Tabii bahtları açık olsun, anne baba için kolay değil iki evladın ardından beş bebeğe sahip olmak. Öyle olunca hayli zorluk çekecekler. Biz tabiki gücümüz yettiğince ailenin yanında olacağız” dedi.

İHA