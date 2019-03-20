Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İZEV’den 21 Mart Down Sendromlular Günü’nde anlamlı video

İZEV Vakfı, desteklediği Down Sendromlu, otizmli ve mental geriliği bulunan bireylerle 21 Mart Down Sendromlular Günü'ne özel duygu yüklü bir video hazırladı.

13:39 -
Haberler Sağlık

İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı İZEV geçtiğimiz yıl kamu spotu mahiyetinde çok özel bir video hazırlamış ve zihinsel engelli bireylerin seslerini milyonlarca kişiye ulaştırmalarını sağlamıştı. 2018 yılında zihinsel engelli gençlerin sloganı “Yıkılmak zorunda olan zihinlerdeki duvar!” idi.

Toplumda “zihinsel engelli” olarak tanımlanan “farklı” bireylerin yaşam hakkı için yola çıkan, İZEV VAKFI 2019 yılı için de yeni bir slogan hazırladı. Bu yıl down sendromlu gençler “Yaşam bir deniz, biz de sizdeniz!” diyorlar.

Çekimleri Şubat ayında gerçekleşen kamu spotu mahiyetindeki kısa videoda, Vakfın desteklediği farklı bireyler, toplumun farklı kesimlerinden oluşan gönüllülerle birlikte rol aldılar. Videoda herkesin içinde hayatta engelli olarak tanımlanan insanlar kadar saf ve kirlenmemiş bir başka benin var olduğu anlatılıyor. Vakfın yayın organlarına gönderdiği bu videonun toplumun zihnine ve kalbine dokunması ve doğru bir farkındalık uyandırılması planlanmakta.

İLGİLİ HABERRoger Waters tarafından desteklenen İZEV Vakfı'na ödül yağıyorRoger Waters tarafından desteklenen İZEV Vakfı'na ödül yağıyorİLGİLİ HABERDown sendromlu kadın, bağımsızlığını işiyle yakaladıDown sendromlu kadın, bağımsızlığını işiyle yakaladı

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more