İZEV’den 21 Mart Down Sendromlular Günü’nde anlamlı video

İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı İZEV geçtiğimiz yıl kamu spotu mahiyetinde çok özel bir video hazırlamış ve zihinsel engelli bireylerin seslerini milyonlarca kişiye ulaştırmalarını sağlamıştı. 2018 yılında zihinsel engelli gençlerin sloganı “Yıkılmak zorunda olan zihinlerdeki duvar!” idi.

Toplumda “zihinsel engelli” olarak tanımlanan “farklı” bireylerin yaşam hakkı için yola çıkan, İZEV VAKFI 2019 yılı için de yeni bir slogan hazırladı. Bu yıl down sendromlu gençler “Yaşam bir deniz, biz de sizdeniz!” diyorlar.

Çekimleri Şubat ayında gerçekleşen kamu spotu mahiyetindeki kısa videoda, Vakfın desteklediği farklı bireyler, toplumun farklı kesimlerinden oluşan gönüllülerle birlikte rol aldılar. Videoda herkesin içinde hayatta engelli olarak tanımlanan insanlar kadar saf ve kirlenmemiş bir başka benin var olduğu anlatılıyor. Vakfın yayın organlarına gönderdiği bu videonun toplumun zihnine ve kalbine dokunması ve doğru bir farkındalık uyandırılması planlanmakta.

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