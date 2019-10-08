Kaburga veya göğüs duvarınızda ağrı hissetmek endişe verici olabilir. Hemen kalp krizi geçirdiğinizi sanarak endişelenebilirsiniz. Bununla birlikte, birçok farklı durum ağrıya neden olabilir. Peki, Kaburga ağrısı için hangi bölüme/doktora gidilir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

KABURGA AĞRISI HAKKINDA

Göğsünüzün her iki tarafında 12 kaburga vardır ve arkadaki omurganızdan sternumunuza veya öndeki göğüs kemiğinize kadar uzanırlar. Göğüs kemiğinize, göğüs kafesinin solunum sırasında genişlemesini sağlayan güçlü fakat esnek bir doku olan kıkırdak ile bağlanırlar. İnterkostal kas adı verilen kaslar bitişik kaburgalar arasında hareket eder ve özellikle solunum sırasında göğüs duvarını hareket ettirmeye yardımcı olur. Göğüs kafenizdeki ağrı bu bileşenlerin herhangi birinden gelebilir. Kaburgalarınız arasında veya çevresinde ağrı yaşıyorsanız, belirtilerinize çok dikkat etmek, nedeni belirlemenize yardımcı olabilir.

KABURGA AĞRISININ NEDENLERİ

Kaburga ağrısı nedenleri en yaygın olarak, gerilmiş bir kas veya darbe almış çürük bir kaburgadandır. Göğüs kafesi bölgesindeki ağrının diğer nedenleri şunlardır:

– Kırık kaburga

– Göğüs içi yaralanmaları

– Spor yaralanması, kaza veya düşme

– Kas spazmı

– İltihaplı kıkırdak

– Gastroözofageal reflü hastalığı (GERD) dahil olmak üzere özofagus koşulları

– Osteoporoz gibi kemikleri etkileyen hastalıklar

– Akciğerlerin astarının iltihaplanması

Bazen, kaburgadaki ağrı aslında kalp krizi veya kanser gibi daha ciddi bir şeyin işareti olabilir. Göğüs kafesi ağrısına neyin sebep olabileceğini belirlemek çok zor olduğundan, hemen tıbbi yardım alın.

KABURGA AĞRISI İÇİN HANGİ BÖLÜME/DOKTORA GİDİLİR?

Darbe kaynaklı bir kaburga ağrınız varsa hastanelerin Ortopedi ve Nöroloji kliniğine başvurmanız faydalı olabilir. Ancak ağrının nedenini bilmiyorsanız yine hastanelerin dahiliye polikiniklerine başvurmanız gerekir. Gerektiğinde dahiliye doktoru durumunuza göre sizi başka bir bölüme yönlendirecektir.