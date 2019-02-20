Kadınlarda kasık ağrısı neden olur? Kadınlarda kasık ağrılarının tedavisi…

Birçok kadını etkileyen sorunlardan biri olan kasık ağrısı neden olur? Kadınlarda kasık ağrılarının tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

KASIK AĞRISI NEDİR?

Kasık mide ve uyluk arasında kalça alanıdır. Karnınızın bittiği ve bacaklarınızın başladığı yer. Kasık bölgesinde bacağınızı hareket ettirmek için birlikte çalışan beş kas vardır. Bunlar:

– addüktör brevis

– addüktör longus

– addüktör magnus

– grasilis

– pektineus

Kasık ağrısı bu alanda herhangi bir rahatsızlıktır. Kasık ağrısı, birçok kadını etkileyen bir semptomdur ve endometriozis veya fibroidlerden ektopik hamilelik veya kanser gibi daha ciddi durumlara kadar çok çeşitli koşullar ve hastalıklardan kaynaklanabilir. Kadınlar tipik olarak kasık ağrısını, göbeğin altındaki karın bölgesinin herhangi bir yerinde bulunan keskin ağrıları içerebilen veya içermeyen donuk bir ağrı veya basınç olarak tanımlarlar. Ağrı aralıklı veya sabit olabilir ve anormal vajinal kanama, bel ağrısı ve vajinal akıntı gibi diğer semptomlarla birlikte olabilir.

KADINLARDA KASIK (PELVİK) AĞRISI NEDENLERİ

Kadınlarda kasık ağrısı aşağıdaki durumlardan kaynaklanabilir:

– Adenomiyoz

– Endometriozis

– Menstruel kramplar (dismenor)

– Ektopik gebelik (veya diğer gebelikle ilgili koşullar)

(20. haftadan önce) veya intrauterin fetal ölüm

– Mittelschmerz (yumurtlama ağrısı)

– Yumurtalık kanseri

– Yumurtalık kistleri

– Pelvik inflamatuvar hastalık (PID)

– Rahim myomları

– Vulvodinya

Kadınlarda kasık ağrısına neden olabilecek diğer olası nedenler ise:

– Kronik kabızlık

– Kolesistit (safra kesesi enflamasyonu)

– Divertikülit

– Fibromiyalji

– Kasık fıtığı

– İnterstisyel sistit (ağrılı mesane sendromu olarak da adlandırılır)

– Büyümüş dalak (splenomegali)

– Duodenit (ince bağırsağın başlangıç ??kısmının iltihaplanması)

– Böbrek taşı

– Geçmişteki fiziksel veya cinsel istismar

– Pelvik taban kas spazmları

– Ülseratif kolit

– Salpingitis (fallop tüplerinin iltihabı)

KADINLARDA KASIK AĞRISI TEDAVİSİ

Kasık ağrısı için çok sayıda tedavi vardır ve gereken kesin tedavi altta yatan nedene bağlıdır. Örneğin, pelvik ağrının en yaygın nedenlerinden biri olan pelvik enflamatuar hastalık antibiyotiklerle tedavi edilirken, ektopik gebelik, over torsiyonu veya apandisit gibi acil nedenleri tedavi etmek için ameliyat gerekir. Cerrahi de sıklıkla rahim veya rahim ağzı kanseri gibi jinekolojik kanser için birinci basamak tedavidir ve ciddi endometriozis ve fibroid vakalarını tedavi etmek için kullanılır.