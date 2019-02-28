Kalbi ikiye bölünerek yeniden hayata tutundu

Adana’da vücuduna ve akciğerine iki damar gitmesi gerekirken sadece tek damarla dünyaya gelen Suriyeli 6 aylık Abdullah El Nune, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde Çocuk Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu tarafından gerçekleştirilen operasyonla kalbi ikiye bölünerek biri vücuda diğeri de akciğere olmak üzere iki damar yapıldı. Solunumunda sıkıntı yaşayan Abdullah bebek, hayata tutunarak normal yaşamına geri döndü.

Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Nune ailesi, 6 ay önce dünyaya gelen bebekleri Abdullah'ın nefes almakta problem yaşadığını ve buna bağlı sağlık sorunları yaşadığını fark etti. Bunun üzerine minik Abdullah'ı Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Çocuk Damar Cerrahisi Bölümüne getiren aile, burada Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu'ndan yapılan tetkikler sonucu kalpten vücuda tek damar gittiğini öğrendi. Ameliyata alınan minik Abdullah'ın kalbi ikiye bölündü ve kalpten çıkan bir damar akciğere, diğer bir damar ise vücuda verildi. Bu yöntemle hayatta kalmayı başaran Abdullah bebek, tetkik sonuçları normale dönünce taburcu oldu.

BU AMELİYATLA HAYATA TUTUNAN 2. KİŞİ OLDU

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Çocuk Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, minik Abdullah'a yaptıkları işlemin son derece zorlu bir operasyon olduğunu, Abdullah'ın kalpten çıkan tek damarla hayatta kalmasının çok büyük sıkıntı olduğunu ifade etti. Poyrazoğlu, operasyon ile kalbi ikiye bölerek akciğerlere giden yeni bir damar oluşturduklarını, kalbin sol tarafındaki damarın vücuda, sağ tarafındaki damarın ise akciğerlere gidecek şekilde damar sistemini yenilediklerini dile getirdi.

Daha önce de yine Prof. Dr. Poyrazoğlu tarafından aynı yöntemle henüz 10 günlükken ameliyat edilen Serkan Gençler de hayata tutunmuştu. Şimdi 7 yaşında olan Serkan, sağlıklı bir çocuk olarak hayatına devam ediyor. Daha önce bu yöntemle ameliyat edilen Serkan Gençler ile birlikte operasyon gerçekleştirilen Abdullah El Nune, Çukurova bölgesinde hayata tutunmayı başaran ikinci insan oldu.

İHA