Kalbine iyi bak Alzheimer’den korun

Çağımızın iki büyük salgın hastalığı var. Birincisi kalp… Sağlık bilinci yüksek insan kalp hastası olmaz. Kimler kalp hastası olma riskini taşıyor sorusunun cevabı, ne yapmamız gerektiğini bize anlatıyor. Tansiyonunuz yüksek, şeker hastasıysanız, kolesterolünüz yüksek, spor yapmıyor ve kilolu iseniz, bir de bunlara ek olarak sigara içiyorsanız kalp hastası olmamanız bir mucizedir. Bu bahsedilen nedenler herkesin kolaylıkla önleyebileceği ve kontrol edebileceği risklerdir.

RİSK YAŞLA ARTIYOR

Öte yandan kalp hastalığı kadar salgın bir diğer hastalık da Alzheimer, bilinen diğer adı ile vasküler demans bunamadır. Ömür uzadıkça Alzheimer riskiniz de artıyor. Kalp damarlarınız için ne zararlıysa beyniniz için de aynı şeyler zararlı. Yani, yüksek kolesterol, kontrolsüz hipertansiyon, diyabet, sigara ve obezite. Kalbinize iyi bakarak bir taşla birçok kuş vurmuş oluyorsunuz. Bu kuşlara kanserden korunma da dahil. Sağlık bilinci yüksek insan hem kalp hastalığından hem felçten hem böbrek yetmezliğinden hem de Alzheimer'dan korunur.

TUZ VE ŞEKERE DİKKAT!

Vücut kitle endeksi, 25'in üstünde ve bel bölgesinde yağlanma olması bütün “kötülüklerin anasıdır”. Kilo, insülin direncini tetikliyor; insülin direncinin başlaması ile beraber tansiyon, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği başlıyor ve kalp hastalığının ilk temeli atılmış oluyor. Damarlarımız içinde normalden fazla şeker, tuz, kolesterol bulunursa kalp hastalığı kaçınılmaz hale geliyor.

İŞTE ALTIN ÖNERİLER

– Önlenebilir ölümlerin en önemli nedeni sigara. Günde bir adet içmek ile bir paket içmek arasında bir fark yok risk açısından. O yüzden sigaradan uzak durun.

– Spor, kilonuzu kontrol ederek insülin direnci, diyabet, hipertansiyon ve yüksek kolesterolü önleyen çok kuvvetli bir silah. Hem bedava hem sağlıklı hem de reçetesiz. Sporu yaşam tarzı olarak benimsemiş bir insan tüm organlarını korumaya başlamış demektir.

– Sağlıklı bir kalp için hareket etmemiz gerekiyor. En sağlıklı ve en ucuz spor tempolu yürüyüştür. Haftanın en az 5, mümkünse 7 günü 35 dakikadan biraz daha fazla tempolu yürümek gerekiyor. Ya da teknolojinin sayesinde adımlarınızı sayarak günde 10 bin adım atmanız… Otomobilinizi evinize ya da iş yerinize iki durak uzakta bırakın ve yürüyün.

– Merdivenler kalp dostudur. Asansör kullanmayın, merdivenleri tercih edin. Odanızda saatte bir 5 dakika ileri geri yürüyün. Hareketli olmak ömür uzatıyor unutmayın. Bu hareketler hem size enerji harcatarak zayıf tutuyor, hem kalbinizin performansınızı artırıyor. Ayrıca efor yaptığınız zaman oluşabilecek göğüs ağrısı erken uyarı sistemi olarak sizi bir kardiyoloğa yönlendiriyor. “Yokuş çıkarken göğsüm ağrıdı” diye gelen hastaları, hemen incelemeye alıyoruz.

– Sağlıklı beslenmek demek mucizevi bir mutfak olan Akdeniz – Ege mutfağı ile beslenmek demektir.