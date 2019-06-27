Kalbinizi sıcak ve nemden koruyun

HABER/ NAZAN DOĞANER HALICI

Hem sıcak hava hem de nem ‘kalp krizi' riskini artırır. Bu açıdan; tansiyon ve kalp yetmezliği hastaları başta olmak üzere çarpıntı, ritim bozukluğu, kalp-damar tıkanıklığı, darlığı olanlar yazın daha fazla risk altındadır. Sıcak ortamlarda uzun süre kalmak, su ve tuz kaybını artırarak çarpıntıyı ve tansiyonu tetikleyerek kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir.

DAHA HIZLI ÇALIŞIYOR

Sıcak günlerde kalp krizinin daha sık rastlanmasının çeşitli sebepleri var… Sıcak ortamlarda havadaki nem oranıyla doğru orantılı olarak, vücut ısısının düşürülmesi için terleme daha fazla olur, ayrıca sıcağa bağlı deri ve deri altı damarlar genişleyip deri ve deri altı dokularda daha fazla kan toplanır. Böylece iç organlara düşen kan miktarı göreceli olarak azalır ve kalp bu sebeple daha hızlı çalışmak ve açığı kapatmak zorunda kalır. Bu sebeple hem kalp hızı artar hem de tansiyon yükselir. Her iki durum da kalp krizini tetikler.

CİĞERLER ÖDEMİ ATAMIYOR

Nem fazlalığı da kalbi olumsuz etkiler. Halk diliyle ‘boğucu bir hava' diye tarif edilen yüksek nemli bir havada akciğerler içindeki nemi atamaz. Bilindiği gibi günlük yaklaşık yarım litre su akciğerlerimizden buhar olarak atılır. Nemli ortamlarda ise buhar akciğerlerden daha zor atılır ve akciğer ödemi tetiklenebilir.

TUZ KAYBINA DİKKAT

Yaz aylarında serin, sulu ve az kalorili beslenmek gerekir. Bu şekilde beslenmek sıvı kaybının dengelenmesini ve midenin gerilmesini, kalbe düşen yeri işgal etmemesini sağlar. Böylece kalp daha rahat çalışır. Ayrıca yaz aylarında sıvı kaybı ve terleme sonucunda tuz kaybı bazen ciddi sorunlara sebep olabilir. Ter ile kaybedilen tuzun mutlaka geri alınması gerekir. Bilinenin aksine tuz zararlı değil, gerekli bir maddedir. Sadece aşırı tuz zararlıdır. Günlük 7-14 gram arası tuz alımı vücut için gereklidir. Bu tuzu yediğimiz yemekler ve içeceklerle alırız. Aşırı yemek yenilmezse, yemeklerin normal tuzlu tüketilmesinin bir zararı olmaz.

ISI FARKI AZ OLMALI

Ani sıcaklık değişimlerinin hepsi bir risktir. Ancak sıcaklık farkı fazla değilse nemli ortamdan kuru ortama girmek ferahlatıcı ve akciğer ödemini engelleyici bir etki yapar. Yine de ciltte ani damar kasıcı (vasokonstrüktör) etki yapacak kadar soğuk bir ortama geçmek (sadece bir tişörtle terleyip bunaldığınız bir ortamdan kabanla oturmak zorunda kalacağınız bir ortama girmek), kalbin iş yükünü aniden artırıp kalp krizine sebep olabilir. Fakat günümüzde sıcak bir günde sokaktan serin bir alışveriş merkezine girmek zararlı değildir. Bazen kurtarıcı bile olabilir.

SPORU AKŞAM YAPIN

Sıcağın nabzı ve tansiyonu artırdığı da unutulmamalıdır. Bu nedenle sporun serin ortamlarda yapılması tercih edilmelidir. Yaz kış erken saatlerde spor yapmak tavsiye edilmez çünkü kandaki stres hormonu sabah erken saatlerde yüksektir. Bu durum tansiyonu ve kalbi olumsuz etkileyebilir. Spor akşam saatlerinde serin ortamda yapılmalıdır. Fakat bu kesinlikle yarış yapılmayan hafif tempoda bir spor olmalıdır.