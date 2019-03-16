Kalp gribine dikkat!

Nazan Doğaner Halıcı

Bahar aylarında ani sıcaklık değişimleri gribal enfeksiyonlarda artışa yol açıyor. Havadaki iyon, toz ve polen yoğunluğu da alerjik akciğer hastalıklarını sıklaştırıyor. Tüm bu değişimler kalp üzerinde ek yük oluşmasına neden oluyor. Özellikle gezginlerin yakalandığı griplerde hastalık yayılıp kalbi tutarak, kalp gribi olarak nitelendirilebilecek, bazen kalp krizini taklit eden şiddetli göğüs ağrılarına yol açabiliyor. Kimi zaman da kalp yetmezliği tablosuyla karşı karşıya kalınabiliyor. Peki baharda kalp damar sorunları yaşamamak için neler yapmanız gerekiyor?

İşte tavsiyeler:

Tempolu yürüyün: Sabah yapacağınız esneme ve gevşeme hareketleri sonrasındaki 30 dakikalık orta tempolu yürüyüşle bahara ‘merhaba' diyebilirsiniz. Egzersiz yapmanın en keyifli yollarından biri de bahçe işleridir. Bahar ayında bahçenizi ekerek hem doğal sebze yetiştirebilir hem de kalp damar sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Güneşten faydalanın: Vücudumuzun direnci ve kalp damar sağlığı için D vitamini önemli bir kaynaktır. Öğle saatlerine doğru 20-30 dakika kol ve bacaklardan alacağınız güneş ışınları günlük D vitamini ihtiyacınızı karşılayacaktır.

Nefes egzersizleri yapın: Doğru nefes tekniği sağlıklı bir vücut ve kalp damar sağlığı için çok önemli. Derin soluk alındığında kan basıncı düşüyor ve kalbe gelen kan miktarı artıyor. Bu durum vücuttaki ödemin azalmasını ve daha çok kanın akciğerler tarafından temizlenmesini sağlıyor. Günlük önerilen nefes egzersizi süresi 15-30 dakika arasında oluyor.

Bolca su için: Yeterli su içmek kanın akışkanlığının iyi olması ve damar sağlığının korunması anlamına geliyor. Günde 2 litre su tüketmeyi kesinlikle ihmal etmeyin.

Uyku düzeninizi bozmayın: Uyku düzenini bozmamak hem genel vücut sağlığı hem de kalp damar sağlığı için önemli. Günde 6 saatten az uyuyan kişilerde ve kalitesiz uykuya sahip kişilerde ritim bozukluğu ve tansiyon atakları daha sık görülüyor.

Taze sebze ve meyve tüketin: Baharla birlikte daha rahat ulaşacağımız taze sebze ve meyve tüketimi ile kalp ve damar sağlığınıza olumlu katkı sağlayabilirsiniz. Günde iki porsiyon mevsim meyvesi, 2 porsiyon salata ve 1 porsiyon sebze yemeği ile günlük lif, antioksidan ve vitamin ihtiyacını karşılayabilirsiniz.

Enfeksiyonlardan korunun: Enfeksiyonlardan uzak kalmak için ısı değişimlerine karşı uyanık olmanız gerekiyor. Sıkı giyinin. Hasta olduğunu düşündüğünüz kişilerle tokalaşmamak, kucaklaşmamak da korunma amaçlı çözüm olabilir.

Sigarayı bırakın: Sigaranın azı çoğu her şekilde zararlıdır. Günde 3-4 sigara içen kadınlarda ve 6-7 sigara içen erkeklerde kalp krizi riski ikiye katlanıyor.