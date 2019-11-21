Kalp hastalıklarının gizli işaretlerine dikkat

Sırt ağrısı

Yorgunluk, uyku bozuklukları sırt ağrılarının en sık sebebi. Ancak bazı durumlarda sırt ağrısı, kalp hastalığı habercisi olabiliyor. Özellikle yoğun eforla oluşan ve istirahatle düzelen sırt ağrıları kalp-damar hastalığının sinyali olabiliyor. Kalp krizleri, kalbin arka tarafını tutan ağrıyla da bulgu verebiliyor.

Horlama

Horlamaya eşlik eden nefes durması atakları uyku apnesi olarak adlandırılıyor ve gizli gelişen kalp ve damar hastalıkları için ciddi bir risk faktörünü oluşturuyor. Uzun süreli horlama yaşayan kişilerin uyku apnesi, yüksek tansiyon ve kalp damar hastalıkları açısından muayene olmaları gerekiyor.

Ayaklarda şişme

Genelde kilo ve damar yetersizliğine bağlı geliştiği düşünülen ayaklardaki şişme kalp hastalığına işaret edebiliyor. Kalp yetersizliği, kalbin üzerindeki yükün ve basıncın artması her iki bacakta ödem ve şişkinliğe yol açabiliyor.

Cinsel işlev bozukluğu

Erkeklerde izlenen sertleşme sorunu, kalp hastalığı habercisi olabiliyor. Cinsel işlev bozukluğu yaşayanların kalp damarlarında hastalık gelişimi daha sık görülüyor ve kalp krizi riskleri de daha yüksek oluyor.

Ağız kokusu

Yapılan araştırmalarda kötü ağız hijyeni, diş eti iltihabı ve diş çürükleri olan kişilerde kalp damar hastalığı gelişme riskinde yüzde 30'luk artış olduğu saptanmış.

Vertigo

Baş dönmesi olarak bilinen vertigo sıklıkla kulak ve beyin hastalıklarına bağlı gelişiyor. Ancak özellikle kalpteki ritim bozuklukları vertigo ataklarına yol açabiliyor. Kalp ritmindeki düzensizlikler, aşırı artması ya da düşmesi vertigo yapabiliyor.

Ayak yaraları

Uzun süreli iyileşmeyen ayaktaki yaralar damar sertliği habercisidir. Bacak damarlarında hastalık olan kişilerin yaklaşık yarısında da kalp damarlarında hastalık mevcuttur.

Karın ağrısı

Sıklıkla mide bağırsak hastalıklarını düşündürse de, karın ağrısı bazen kalp hastalığı habercisi olabiliyor. Kalbin alt tarafını tutan kalp krizleri genelde karın ağrısıyla bulgu veriyor. Ani gelişen karın ağrısı, bulantı ve soğuk terleme yaşayan kişiler kalp krizi açısından muayene edilmeli. Bunun yanında kalp yetersizliği ve kalp içi basınç artışları da karın ağrısına sebep olabiliyor.