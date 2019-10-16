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Kalp ve damar hastalıkları sanılandan daha eskiye dayanıyor

Binlerce yıllık mumyalar üzerinde yürütülen araştırmalar, kalp ve damar hastalıklarının sanılandan çok daha eskiye dayandığını gösterdi. Dr. Muhammed Madjid önderliğinde yürütülen çalışmada, mumyaların atardamar örneklerinde yüksek kolesterole bağlı hasar görüldüğü ortaya çıktı.

15:41 -
Haberler Sağlık
Kalp ve damar hastalıkları sanılandan daha eskiye dayanıyor

ABD’nin Teksas Üniversitesi Sağlık Bilim Merkezi Kalp ve Damar Hastalıklarından Dr. Muhammed Madjid öncülüğünde yürütülen araştırmada Güney Amerika ve Mısır’dan yaşları 18 ila 60 olan yaklaşık 4 bin yıllık 5 mumya incelendi. Üçü erkek ikisi kadın olan mumyaların damar dokularındaki lezyonların tespiti için kızılötesi spektroskopi kullanıldı.

Çalışma sonucunda mumyaların atardamar örneklerinde yüksek kolesterole bağlı hasar görüldü.

Madjid, mumyalar üzerinde yürüttükleri araştırmaya göre, damar tıkanıklığının sadece günümüzün değil o zamanki insanların da bir sorunu olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Araştırmanın sonuçları “American Heart Journal” isimli dergide yayımlandı.

AA

ABD Amerika Bilim Güney Amerika Kadın Mısır Sağlık
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