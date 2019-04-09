Kalp yetersizliğinde egzersiz yapmanın 6 faydası

Kalp Yetersizliği kalbin dokulara gerekli oksijenlenmiş kanı pompalama becerisindeki kayıp olarak tanımlanır. İstirahat veya egzersiz sırasında nefes darlığı, göğüs ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bitkinlik veya ayak bileklerinde şişlik gibi şikayetleriniz varsa kardiyoloji uzmanı kontrolünde ilaçlarınızı doğru ve zamanında kullanmanız gerekmektedir. Kalp yetersizliği tanısı aldıysanız ve semptomlarınız ilaçla kontrol altına alındıysa güvenli egzersiz yapabilirsiniz.

Kalp yetersizliğinde egzersiz yapmanın faydaları:

Kalbinizi korur ve güçlü tutar

Kilo kontrolünüzü sağlar

Daha enerjik olmanıza ve iyi hissetmenize yarar

Kolestrolünüzün düşürür ve tansiyonunuzu sağlıklı tutar

Dolaşımınızı artırır

Geceleri daha iyi uyumanıza ve stresinizi azaltmanıza yardım eder

Türkiye Fizyoterapistler Derneği Üyesi Prof. Dr. Fzt. Sema Savcı, 5 adımda egzersiz ile kalbinizi koruyun.

1. Egzersiz programına başlamadan önce mutlaka fizyoterapistinize danışın!

2. Her zaman ısınmayla başlayın, soğumayla bitirin

Isınmak için yavaşça yürümeye 5 dakikanızı ayırın ve soğumak için 5 dakika yavaş yürüyün ve esneme egzersizleriyle sonlandırın.

3. Her gün 30 dakika veya haftanın en az 3 günü yürümek önemli bir hedeftir

Fizyoterapistinizin belirlediği tempoda yürüyüşünüzü yapın. Eğer egzersizinizi tek seferde yapamıyorsanız günde 3 kere 10 dakikalık periyotlara ayırabilirsiniz.

Adım sayar yardımı ile adımlarınızı ve ne kadar mesafe yürüdüğünüzü kaydedebilirsiniz.

4. Semptomlarınızı gün içerisinde ve egzersiz sırasında izlemeyi unutmayın!

Nefes darlığı, yorgunluk, kalp hızı ve kan basıncınızı egzersiz öncesinde ve sonrasında takip edin.

5. Türkiye Fizyoterapistler Derneği Üyesi Prof. Dr. Fzt. Sema Savcı, Güvenliğiniz İçin;

Egzersiz boyunca nefes almanızın ve kalp hızınızın artması normaldir, fakat konuşma testini geçebilmelisiniz(egzersiz yaparken konuşmaya devam etmek)

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

*Dışarısı çok soğuk ya da çok sıcaksa egzersiz yapmayın.

*Aktivite boyunca yorulmaya başlarsanız, durun ve dinlenin. Dinlenme sırasında solunum egzersizleri yapmanız dinlenmenizi kolaylaştıracaltır.

*Ağır nesneleri kaldırmayın, itmeyin veya çekmeyin

*Aktivitelerinizi gerçekleştirirken nefesinizi tutmayın

*Yürüyüş sırasında rahat ayakkabılar ve giysiler giyin.