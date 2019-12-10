Kanal tedavisi (endodonti), bir diş merkezinde enfeksiyonu tedavi etmek için kullanılan bir diş prosedürüdür. Peki, kanal tedavisi ne kadar sürer? Acıtır mı? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

KANAL TEDAVİSİ HAKKINDA

Kök kanalı tedavisi, enfekte olmuş kök kanalındaki bakterileri yok etmek, dişin dezenfeksiyonunu önlemek ve doğal dişi kurtarmak için uygulanan basit bir işlemdir.

Bir dişin merkezindeki enfeksiyon (kök kanalı) ağızda yaşayan ve dişi istila eden bakterilerden kaynaklanır. Kök kanal tedavisi sadece diş röntgeni pulpanın bakteriyel bir enfeksiyondan zarar gördüğünü gösterdiğinde gereklidir.

KANAL TEDAVİSİ NE KADAR SÜRER?

Dişteki kök kanalı sayısı, enfeksiyon varlığı, kök kanallarının anatomisi, zorluğu ve hasta uyumu, tedavi suresini etkilemektedir. Genel olarak 3 kanallı bir dişin tedavisi ortalama 1 ila 1,5 saat sürebilir.

KANAL TEDAVİSİ ACITIR MI?

Kanal tedavisi hastanın dişi uyuşturulurak yapılan bir tedavidir, bu yüzden ağrılı bir işlem değildir. Bununla birlikte, kanal tedavisi işleminden sonra biraz ağrı veya uyuşma görülebilir ve hatta birkaç gün hafif rahatsızlığa neden olabilir. Fakat bazı çok ağrılı veya enfeksiyonlu dişlerde uyuşma sorunu yaşanabilmektedir.