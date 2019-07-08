Kanser, kronik ve nadir hastalıklar için milli ürünler geliştirilecek

TÜSEB, “Bireysel ve Dönüşümsel Tıp Alanı Uygulamalı Proje İş Birliği Çağrısı” ilanını yayınladı. TÜSEB'in ilk uygulamalı projesi olacak çalışma ile Türkiye'de görülen kanser, kronik ve nadir hastalıkların erken tanı, tedavi ve önlenmesinde etkili olabilecek, özgün ve katma değeri olan yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesi hedefleniyor. Bireysel ve dönüşümsel tıp projesi ile aynı zamanda Türkiye Genom ve Türkiye Kanser Gen Projeleri yürütülecek.

Bireysel tıp, her bireyin kendine özgü özelliklerine dayanarak hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve tedavisine yönelik strateji izlenmesi anlamına geliyor. Bu yaklaşım, “herkese uyan ortak çözüm” paradigmasının değişimini temsil ediyor. Projenin ilk aşamasında kanserler, kronik ve nadir hastalıklarda geniş bir biyolojik örneklem (kan, idrar, tükürük, doku gibi) oluşturulacak. Araştırma ekibine hasta başına bin TL'ye kadar bütçe sağlanacak. İkinci aşamada veri üretim sürecine geçilecek. Üçüncü aşamada, bu veriler veri madenciliği ve yapay zeka teknikleri kullanılarak bütüncül bir yaklaşımla analiz edilecek. Projenin son aşamasında ise bu hastalıkların önlenmesi, erken tanısı ve tedavisi için yöntemler ve ürünler geliştirilecek. Projenin bir diğer katkısı, ülkemizdeki sağlık personelinin yurt dışında en iyi merkezlerde eğitim alabilmeleri için maddi destek sağlayacak olması.

Tüm devlet ve vakıf üniversiteleri, araştırma enstitüleri, kamu ve özel hastaneler, halk sağlığıyla ilgili birimler ve sağlık alanında faaliyet gösteren özel kuruluşlar projeye paydaş olarak davet edildi. TÜSEB'in internet sitesinde yayınlanan ilanın başvuruları 21 Ağustos'ta sona erecek.

İHA