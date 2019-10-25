Kanser iyi huylu tümörlerden farklıdır, çünkü vücutta başladığı yerden farklı bölgelerine yayılabilir ve bunu farklı şekillerde yapabilir. Fakat, kanserin oluşumu ve yayılması ile ilgili çok fazla bilgi sahibi değiliz. Kanserin insan vücudunda nasıl yayıldığını haberimizde sizler için derledik… Kanser nasıl yayılır? İşte bilinmesi gerekenler…

KANSER HAKKINDA

Hücreler insan vücudunu oluşturan temel ünitelerdir. Hücreler, vücudun ihtiyaç duyduğu şekilde yeni hücreler oluşturmak için büyür ve bölünürler. Genellikle, hücreler çok yaşlandıklarında veya hasar gördüklerinde ölürler. Ardından, yeni hücreler yerlerini alır.

Kanser, genetik değişiklikler bu düzenli sürece müdahale ettiğinde başlar. Hücreler kontrolsüz bir şekilde büyümeye başlar. Bu hücreler, tümör adı verilen bir kitle oluşturabilir. Bir tümör kanserli veya iyi huylu olabilir. Kanserli bir tümör maligndir, yani vücudun diğer bölgelerine yayılabilir ve yayılabilir. İyi huylu bir tümör, tümörün büyüyebileceği, ancak yayılamayacağı anlamına gelir.

Bazı kanser türleri tümör oluşturmaz. Bunlar arasında lösemiler, çoğu lenfoma tipleri ve miyelom bulunur.

Kanser hücreleri, vücudun diğer bölgelerine kan dolaşımını veya lenfatik sistemi kullanarak yayılabilir. Orada yeni tümörlere dönüşmeye başlayabilirler. Bu olduğunda, metastatik kanser denir. Birçok kanser türü için evre IV (dört) kanser olarak da adlandırılır. Kanser hücrelerinin vücudun diğer bölümlerine yayıldığı sürece metastaz denir.

Kanserler, ilk gelişmeye başladıkları yere göre adlandırılır. Örneğin, karaciğere yayılmış barsak kanseri varsa, buna karaciğer metastazları veya sekonderleriyle bağırsak kanseri denir. Karaciğer kanseri denmez. Bunun nedeni, karaciğerdeki kanserli hücrelerin aslında kanserli bağırsak hücreleri olmasıdır. Kanserli hale gelen karaciğer hücreleri değillerdir.

KANSER NASIL YAYILIR?

Kanser hücreleri vücuda bir dizi adımda yayılır.

Bu adımlar şunları içerir:

– Yakın normal bir dokuya dönüşme veya istila etme

– Yakındaki lenf bezlerinin veya kan damarlarının duvarlarından geçerek hareket etme

– Lenfatik sistemden ve kan dolaşımından vücudun diğer bölgelerine gitmek

– Küçük kan damarlarında uzak bir yerde durmak, kan damarı duvarlarını istila etmek ve çevresindeki dokuya geçmek

– Küçük bir tümör oluşana kadar bu dokuda büyümek

– Yeni kan damarlarının büyümesine neden olarak, tümörün büyümeye devam etmesini sağlayan kan temini oluşturma

Yayılan kanser hücrelerinin çoğu bu süreçte bir noktada ölür. Ancak, her aşamada kanser hücreleri için koşullar uygun olduğu sürece, bazıları vücudun diğer bölümlerinde yeni tümörler oluşturabilir. Metastatik kanser hücreleri, yine de tekrar büyümeye başlamadan önce, uzun bir süre boyunca uzak bir bölgede inaktif kalabilir.

KANSERİN YAYILDIĞI YERLER

Kanser vücudun herhangi bir yerine yayılabilir, ancak farklı kanser türlerinin bazı bölgelere diğerlerinden daha fazla yayılma olasılığı vardır. Kanserin yayıldığı en yaygın bölgeler kemik, karaciğer ve akciğerdir. Aşağıdaki listede, bazı yaygın kanserler için lenf düğümleri dahil değil en yaygın metastaz bölgeleri gösterilmektedir:

Kanser türü: Metastazın Ana Organları

Mesane: Kemik, karaciğer, akciğer

Meme: Kemik, beyin, karaciğer, akciğer

Kolon: Karaciğer, akciğer, periton

Böbrek: Adrenal bez, kemik, beyin, karaciğer, akciğer

Akciğer: Adrenal bez, kemik, beyin, karaciğer, diğer akciğer

Melanom: Kemik, beyin, karaciğer, akciğer, cilt, kas

Yumurtalık: Karaciğer, akciğer, periton

Pankreas: Karaciğer, akciğer, periton

Prostat: Adrenal bez, kemik, karaciğer, akciğer

Rektal: Karaciğer, akciğer, periton

Mide: Karaciğer, akciğer, periton

Tiroid: Kemik, karaciğer, akciğer

Rahim: Kemik, karaciğer, akciğer, periton, vajina

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