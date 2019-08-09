Kanser riskini nasıl azaltırsınız?

Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz anlattı: Kanser riskinizi nasıl azaltırsınız?

KAHVALTIYA KEPEKLİ GEVREKLE BAŞLAYIN

Bir porsiyon kepekli gevrek, mide kanseri riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

SERT VE FERMENTE PEYNİRLERİ TERCİH EDİN

Gouda, keçi peyniri, küflü peynir, çedar ve parmesan gibi sert ve fermante peynirler prostat ve akciğer kanseri riskini

azaltmasıyla ilişkilendirilen K2 vitamini bakımından oldukça zengindir.

YEMEKLERİNİZE SOĞAN VE SARIMSAK KATIN

Soğan, sarımsak ve arpacık soğan öğünlerinize lezzet katarken ‘lenfoma' riskini azaltmış olursunuz. Salatanıza kırmızı soğan eklemeniz ise mide kanseri riskini azaltır.

BAKLAGİLLERDEN VAZGEÇMEYİN

Artık fazla tüketilmiyor. Ancak haftada üç kez bir porsiyon pişmiş baklagil, ince bağırsak kanseri riskini azaltmaya yardımcı olur.

BALIK YİYİN

Somon, alabalık ve uskumru gibi Omega-3 yağ asitleri zengini balıklar, harika protein kaynaklarıdır. Haftada yalnızca iki porsiyon tüketmek, kalın bağırsak kanseri riskini azaltmaya yardımcı olur.

SOFRANIZDA PANCARA YER AÇIN

Haftada en az iki defa pancar yerseniz mide kanseri riskinizi azaltabilirsiniz.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELERİ SEVİN

Tabağınızı yeşil yapraklı sebzelerle doldurmanın yumurtalık kanseri riskini azalttığını gösteren çalışmalar var. Günde bir porsiyon çiğ veya az pişmiş halde yiyin.

KARNABAHAR VE LAHANAYI UNUTMAYIN

Bu sebzeler, kanserle savaşıcı sülforafan içeriyor. Yapılan bir çalışma bu sebzeleri en fazla tüketen grubun meme kanserine yakalanma riskinin en az yiyenlere oranla yarı yarıya daha düşük olduğunu gösterdi. Haftada

beş porsiyon veya biraz daha fazla tüketebilirsiniz.

KIRMIZI ETİ AZALTIN

Kaliteli ve doğru pişirilmiş et ölçülü tüketilebilir. Ancak salam,sucuk, sosis gibi işlenmiş et ürünlerine nitrat katılıyor. Nitrat da kanser yapıyor. Özellikle kalın bağırsak ve pankreas kanserleriyle bağdaştırılıyor.

YEŞİL ÇAY İÇİN

Her gün tüketebileceğiniz bu içecek mide kanserine karşı korur.

TUZDAN UZAK DURUN

Fazla tuz tüketimi aynı zamanda mide kanseri, burun tümörü ve boğaz kanseri risklerini artırabilir. Tuzlu atıştırmalıklardan

uzak durun ve tuzluğu elinize daha az almaya çalışın.

TATLI YERİNE MEYVE TÜKETİN

Tatlı krizlerinizi karpuz, kavun, şeftali ve nektarin yiyerek atlatmayı deneyin. Bu ve benzeri meyveler tüketmek, özofagus (yemek borusu) kanseri riskini azaltmaya yardımcı olur.

PAKETLİ GIDA ALMAYIN

Yediklerimizi daha lezzetli yapmak için birçok katkı maddesi kullanıyorlar. Şeker ve tuzdan bahsetmiyorum. Onlar

da var tabii ama başka birçok katkı maddesi konuluyor yiyeceklerimize. Bunlara ‘doğal' lezzetlendirici deniyor

ama bu mümkün değil. Paketlenmiş birçok şeyin içinde var. Bağımlılık yapıyor bu lezzetlendiriciler, tabii kanser de…

AKLINIZDA BULUNSUN

Diş hekiminize görünün: Diş sağlığınıza dikkat etmeniz, ağız ve ‘orofarenks skuamöz' hücre kanseri riskinizi azaltmanıza

yardımcı olur.

Mutlaka spor yapın: Herkes spor yapmalı ancak eğer 50 yaşın üzerindeyseniz daha fazla nedeniniz var… Yüksek seviyede egzersiz yapan 50 yaş üstü kadınlarda meme kanseri riskinin yüzde 67 düştüğü gözlemlendi.