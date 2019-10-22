Kanserde ‘kalıcı makyaj’ detayı

Çağımızın vebası olarak bilinen kanser hastalığı üzerine araştırmalar yapan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Akman Karakaş, kalıcı makyaj uygulamasına dair konuştu. Karakaş, kalıcı makyajı yaptırırken bilinçli olmak gerektiğini belirterek, “Kalıcı makyaj yaptırmadan önce kişini kendisinin deri özelliklerini bilmesi gerekiyor, alerjiye yatkın mı, deri hastalığı var mı, cilt kanserlerine yatkın bir durumu var mı, bunları bilmek sonradan oluşacak problemlerin önüne geçmek için önemli bir adım” dedi.

MERDİVEN ALTI YERLERE DİKKAT

Karakaş, kalıcı makyaj yaptırırken temizlik ve hijyen koşullarına, uygulanan yerlerin belirli bir standartta olmasına, profesyonel ellerde yapılmasına ve merdiven altı yerler olmamasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

“ENFEKSİYON RİSKİNE NEDEN OLABİLİR”

Kalıcı makyajın uygulanması esnasında enfeksiyon ve alerjik reaksiyonlar gibi sorunlarla karşılaşabilineceğini belirten Karakaş, “Kalıcı makyaj yapılırken steril çalışılsa bile deride travma, zedelenme olduğu için sonrasında gerek derideki mikroorganizmalar gerekse de dışarıdan gelecek mikroorganizmalar enfeksiyon riskine neden olabilir. Bunun önüne geçmek için uygulanacak kişiye bilgi verilmesi önemli” diye konuştu.

“DERİ KANSERİ TARAMASI YILDA 1 KEZ YAPILMALI”

Kalıcı makyaj yaptıranların, deri kanseri taramasını yılda bir kez de olsa doktoruna yaptırmasının önemli olduğunu vurgulayan Karakaş, “Kalıcı makyaj ile verilen pigment tabakası normal derinin görünümünden farklı bir görünümüne neden olacağı için özellikle bir tümör veya kanser hücre gelişimini takip noktasında ya da burada oluşmuş kanser veya tümörün geç fark edilmesine neden olabilir” ifadelerini kullandı.

KALICI MAKYAJIN ÇIKARTILMASI DA PROBLEM

Kalıcı makyaj uygulamalarının çıkartılmasının da problem olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Karakaş, “Kalıcı makyajın çıkartılması daha ablatif dediğimiz soyucu lazerlerle yapılıyor. Kişinin beğenmediği noktada çıkartma işlemlerinde kalıcı makyajın yapıldığı yerlerde, iz kalır derecede sonuçlar ortaya çıkabilir. İzlerin düzeltilmesi içinde dermaplazyon, altın iğneli radyofrekans tedavileri gibi farklı tedaviler uygulamak gerekebilir” şeklinde konuştu.