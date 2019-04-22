Karabük’te kene korkusu! Aynı aileden iki kişi öldü

Karabük'e bağlı Kaleköy’de, hayvancılık yapan 59 yaşındaki Kadriye Kader, 5 gün önce yüksek ateş nedeniyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkiklerde 59 yaşındaki kadının Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalandığı anlaşıldı. Tedavi altına alınan Kader, sabah saatlerinde ağırlaştı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BİR HAFTA ÖNCE OĞLU ÖLDÜ TORUNU HASTANEDE

KKKA’dan hayatını kaybeden Kadriye Kader'in oğlu 37 yaşındaki 3 çocuk babası Yücel Kader’in de bir hafta önce aynı hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı. 8 Nisan günü grip şüphesiyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Yüksel Kader, muayene olduktan sonra evine gitti. Ancak 2 gün sonra tekrar rahatsızlanınca, gittiği hastanede 7 aylık bebeğinden kene çıkardıklarını söyledi. Bunun üzerine Yücel Kader ve 7 aylık oğlu Hamza, KKKA şüphesiyle tedavi altına alındı. Baba ve bebeğinden alınan numuneler Ankara'ya gönderildi. Alınan numuneler pozitif çıkarken, baba Yücel Kader yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ve aynı gün köyünde toprağa verildi. 7 aylık oğlu ise hastaneye sevk edildi.

EV VE AHIR KARANTİNAYA ALINDI

Kaleköy muhtarı Mustafa Öztürk, kene ısırmalarının meydana geldiği bölgenin köy merkezinden uzakta olduğunu söyleyerek, “Ailece hayvancılık yapıyorlar. Bu olaydan sonra yetkililer evi ve ahırı karantinaya aldı. Bizim köyümüzde başka KKKA hastası yok” diye konuştu.

5 YIL SONRA TEKRAR HORTLADI

Sağlık İl Müdürü Ahmet Sarı, yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada 2013 yılından beri ölümlü vaka ile karşılaşmadıklarını söyleyerek, “Bu tarihten önce 8 yılda 19 kişi kene ısırması sonucu hayatını kaybetmişti. Son 5 yıldır ölüm vakası olmamıştı. 5 yıl aradan sonra ilk kez kene ısırması sonrası ölümlerle karşılaşıyoruz. 7 aylık bir bebek de Ankara'da tedavi görüyor. Önceki yıllarda hem vatandaşlarımızı, hem de, öğretmenlerimizi, muhtarlarımızı, sağlık personelimizi bilgilendirmiştik. Bu yıl da tüm sağlık personelimizi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı ile ilgili bilgilendirmemizi tamamladık.” ifadelerini kullandı.