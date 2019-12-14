Kas ağrılarına doğal reçeteler

İşte bitki özleriyle kasları doğal yoldan rahatlatmanın yolları…

Çoban püskülü: Anti-inflammatuar yani yangı gidericidir, damarları ve bağ dokularını güçlendirir, dokuları sıkılaştırır, çeper elastikiyetini artırarak damar çeperlerinin büzülmesini önler, doku hssasiyetini azaltıcı özelliğinden faydalanılır.

At kestanesi: Yüzde 16-20 arasında Aescin içerip romatizmada da kullanılmakta olan bir bitkidir. Dokuları sıkılaştırır, damarları ve bağ dokularını güçlendirir, kaşıntıyı azaltır, ödem gidericidir (dokulardaki sıvı birikimini önler, azaltır), mikrosirkülasyonu uyararak kan dolaşımını hızlandırır ve kalitesini artırır.

Üzüm yaprağı: Arındırıcı, yangı giderici, damar güçlendirici ve sıkılaştırıcı özellikleri vardır.

Sarmaşık: Anestezik, damar güçlendirici ve sıkılaştırıcı, acıyı dindirici, sinir ve mafsal iltihaplarında siyatik, romatizma, varis ve ödem önleyici özellikleri bulunmaktadır.

Akgünlük ağacı özü: Bitkisel ürünler arasında en güçlü ağrı giderici olarak tıp literatürüne geçmiş bir bitki özüdür. Bu bitki özü ileri teknolojik bir sistemle elde edilirken asıl etken maddenin bozulmadan kullanılması sağlanır.

Öküzgözü otu: Bitkisel ürünler arasında en bilinen güçlü ödem giderici, dolaşım artırıcı ve yangı gidericidir. Kas tutulmalarında oluşan yangıların giderilmesinde kullanılır.

ECZACINIZA DANIŞIN

Kas tutulmalarında kullanılabilecek olan bu bitkilerin hangisinden ne kadar alarak bir ilaç yapmak için eczacınıza danışmalısınız. Bir eczacı bitkilerin tüm özelliklerini bilerek dozlama yapar, onun kaslara erişebileceği en güçlü formülü hazırlar.

NASIL HAZIRLANIR?

Ev ortamında ise bunların sadece bir kaçını özelliklerine göre temin ettikten sonra kaynatacak ve blendırdan geçirerek lapasını yapacak ve onu dokunuzun dayanacağı sıcaklıkta masaj yaparak sürecek olursanız yararını görebilirsiniz. Hatta bir miktar bitkisel karışımınızın lapasını soğuyuncaya kadar doku üzerinde bırakabilirseniz etkisinin daha da güçlü olacağını görebilirsiniz.