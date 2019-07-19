İnsanlar karnının alt kısmında, bacağın pelvisle birleştiği yerde ağrı yaşadıklarında, genellikle bunu kasık ağrısı olarak adlandırırlar. Bir kas gerilmesi erişkinlerde kasık ağrısının en yaygın sebebi olsa da, kasık fıtığı, böbrek taşı veya skrotumda kalça ekleminin içinde veya etrafındaki sorunlar veya belirli sinirler de dahil olmak üzere çok çeşitli başka durumlarla suçlanabilir. Altta yatan nedene bağlı olarak kasık ağrıları hafif veya şiddetli olabilir. Şimdi, Kasıkta ağrı için hangi bölüme/doktora gidilir? Gelin hep birlikte öğrenelim…

KASIK AĞRISI NEDEN OLUR?

Kasık bölgesi, üst uyluğun alt karın bölgesi ile birleştiği alandır. Ağrı kasık bölgesinde olmak üzere organları etkileyen çeşitli koşullar nedeniyle; kas-iskelet ağrısı veya üreme organları ile ilgili olabilir. Kasık ağrısı, akut olabilir (başlangıçta ani) veya ağrı, spesifik nedene bağlı olarak zamanla (kronik) devam edebilir. Tüm ağrılarda olduğu gibi, kasık ağrısının özellikleri (kesin yeri, zamanlaması, süresi vb.) sebebi belirlemek için önemlidir. Kasık ağrısı, travma veya yaralanma, tümörler, enfeksiyonlar, fıtıklar veya başka koşullar nedeniyle ortaya çıkabilir. Kasıktaki ağrı, bacak gibi kasık dışındaki bölgelerde de ortaya çıkabilir. Örneğin, bacaktaki kasların veya tendonların hasar görmesi kasık bölgesine yayılan ağrıya neden olabilir.



Kas gerilmeleri, bursit , kırıklar ve fıtıklar kasık ağrısının sık karşılaşılan nedenlerindendir. Erkeklerde testislerin iltihaplanması veya testis ve skrotumu etkileyen diğer durumlar kasık ağrısına neden olabilir. Kadınlarda ise; kasık fıtığı, böbrek taşları, yumurtalık kistleri, bakteriyel enfeksiyonlar, şişmiş lenf bezleri, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, idrar yolu enfeksiyonları, kalın bağırsak enfeksiyonları, saçkıran, mantar enfeksiyonu gibi bazı durumlar kasık ağrısına neden olabilir. Ayrıca, üreme çağındaki kadınlarda, genç ya da menopoza girmiş kadınlara göre, kasık ağrılarına daha sık rastlanır.

KASIKTA AĞRI İÇİN HANGİ BÖLÜME/DOKTORA GİDİLİR?

Kasıkta ağrı için hastanelerin Genel Cerrahi polikliniklerine başvurmak gerekir.

İLGİLİ HABER Boyun ağrısı için hangi bölüme/doktora gidilir?