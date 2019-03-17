Ketojenik diyetin 7 sakıncası

Diyetisyen Didem Kanca Üstay ve Diyetisyen Pınar Doğan, ketojenik diyetin sakıncalarını sıraladı ve önemli uyarılarda bulundu: Ciddi karaciğer problemlerine yol açabilir, kalp ritm bozukluklarına sebep olabilir.

İşte Ketojenik diyet ile ilgili bilmeniz gerekenler:

KETOJENİK DİYET NEDİR?

Ketojenik diyet yüksek yağ, düşük karbonhidrat içeren bir beslenme türüdür. Ketojenik diyet sanki son yıllarda ortaya çıkmış gibi gözükse de uzun yıllardan beri ilaçla tedavi edilemeyen epilepsi hastalarında özellikle çocuklarda atak sıklığını azaltmaya yönelik bir beslenme şeklidir.

KETOJENİK DİYET NASIL ÇALIŞIR?

Normalde vücut enerji için ilk karbonhidratı kullanır. Fakat beslenmede karbonhidratı kesince bu sefer vücut enerji almak için sırasıyla protein ve yağ kullanmaya başlar. Ketojenik diyette protein alımı normale göre daha az olduğundan bu sefer karaciğer depolanmış yağı keton cisimciklerine çevirerek enerji için kullanmaya başlar.

KETOJENİK DİYETİN 7 SAKINCASI

1. Kişiler ketojenik diyeti yüksek proteinli diyetle karıştırabiliyorlar. Bu sefer vücut enerjiyi proteinden almaya çalışıyor. Bu da sistemde kas kaybına yol açabiliyor. Kas kaybı demek de metabolizmanın yavaşlaması demektir. Bu tarz diyetten çıktıktan sonra kişiler verdikleri kiloları katlanarak alabilirler. Aynı zamanda böbrek sorunları da yaşanabilir.

2. Lifli gıdalar tüketilmediğinden ciddi bağırsak sorunları yaşanabilir.

3. Yüksek yağlı bir diyet tarzı olduğundan LDL (kötü kolesterol) yükselebilir ki bazı çalışmalar da bunu desteklemektedir.

4. Karaciğere fazla yüklenme olduğundan özellikle karaciğerinde sorun olanların ciddi rahatsızlıklarla karşılaşmaları söz konusu olabilir.

5. Besinlerde kısıtlanmaya gidildiğinden vücutta vitamin/mineral eksikliklerinin oluşması çok büyük olasılıktır.

6. Beyin glikoz ile çalışır. Bu tarz diyetlerde beyin fonksiyonları yavaşlayabilir ve kişilerde kafa karışıklığı, asabiyet ve benzeri semptomlar görülebilir.

7. Amerikan Kardiyoloji Konferansında 22 yıl süren bir çalışmanın sonuçlarına yer verildi. Bu çalışmada düşük karbonhidratlı diyetleri uygulayanlarda kalp ritm bozukluğuna daha fazla rastlandığı görüldüğü belirtildi. Kalp ritm bozuklukları kişileri felçten ölüme kadar sürükleyebilen ciddi bir rahatsızlıktır.

Ketojenik diyet yapanlar diyet zamanı bittikten sonra hızla kiloları geri almaya başlıyorlar çünkü hiçbir kalıcılığı yoktur. Aynı zamanda uzun vadede etkileri üzerine hiçbir çalışma bulunmamaktadır.

Çok komplike düşünmemek gerek: Bir bebek doğduğunda anne sütü emerken karbonhidrat, protein ve yağ üçlüsünü aynı anda alır çünkü vücudun fizyolojik mekanizması bunu gerektirir.

DİKKAT!

Birçok gıda firması da bu tarz popüler “TREND”lerden faydalanıp “ketojenik diyet” adı altında içleri katkı dolu ürünlerini kişileri zayıflatacak iddiasıyla satışa sunmaktadırlar. İşin acı kısımlarından bir tanesi de kimi doktor ve diyetisyenler de aldıkları komisyon karşılığında bu ürünleri danışanlarına/hastalarına satmakta ya da önermektedirler. Lütfen gıda ürünleri alırken kim ne önerirse önersin kişiler içindekiler kısmını okusunlar. Anlamadıkları içerik varsa o zaman bu ürünlerden uzak dursunlar. Mesela ketojenik olduğu savunulan bir puding paketinin üstünde “İçinde bulunan kinolin sarısı'nın çocukların aktivite ve dikkatleri üzerine olumsuz etkileri bulunabilir” yazısı yer almaktadır. Soruyoruz sizlere: “Kilo vermek için hakikaten tüm bunları para vererek tüketmenize gerek var mıdır?” Tabii ki yok. Hem paranızdan hem de sağlığınızdan olmak istemiyorsanız paketli tüm ürünleri alırken içindekiler kısmını okuyunuz ve katkı maddeleri olanlardan uzak durunuz.