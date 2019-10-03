Kireçlenme, fizyolojik olarak bulunmaması gereken dokularda anormal kalsiyum birikimi birçok faktörün bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bu mineral birikimi belirli dokularda / organlarda veya vücutta geniş çapta oluşabilir. Peki, Kireçlenme neden olur? Kireçlenme nasıl geçer? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

KİREÇLENME HAKKINDA

Kireçlenme, vücut dokusunda kalsiyum tuzlarının birikimidir. Normalde kemik oluşumunda ortaya çıkar, ancak kalsiyum yumuşak dokuda anormal şekilde birikerek sertleşmesine neden olabilir. Kireçlenmeler mineral dengesi olup olmadığına ve kireçlenmenin bulunduğu yere göre sınıflandırılabilir.

KİREÇLENME NEDEN OLUR?

Kireçlenmede birçok faktör rol oynar. Bunlar şunları içerir:

– Enfeksiyonlar

– Hiper kalsemiye neden olan kalsiyum metabolizması bozuklukları (kanda çok fazla kalsiyum)

– İskelet sistemini ve bağ dokularını etkileyen genetik veya otoimmün hastalıklar

– Kalıcı inflamasyon

KİREÇLENME NASIL GEÇER? KİREÇLENME TEDAVİSİ

Tedavi, hastalığın evresi ve şiddetine uygun bir şekilde planlanır. Kireçlenme tedavisinde amaç; ağrının hafifletilmesi, hareketlerdeki kısıtlanmanın ve günlük yaşam aktivitelerindeki zorlukların giderilmesi ve hastalığın ilerlemesinin engellenmesidir.

Tedavide öncelikle hasta kireçlenme konusunda bilinçlendirilmelidir. Ağır egzersizlerden ve zedelenmiş eklemin aşırı kullanılmasından sakınılmalıdır. Kilo verilmesi ile aşırı yük taşıyan eklemlerde kireçlenmeye bağlı şikayetler azalır. Ağrılı dönemlerde istirahat gereklidir. Bunların dışında diğer tedavi seçenekleri arasında şunlar yer alır;

Düzenli egzersiz

Eklemi çevreleyen kaslar güçlendirilir. Böylece ekleme binen yükün azaltılması sağlanmış olur. Ancak uygulanacak egzersiz programının mutlaka hekiminiz tarafından düzenlenmesi gerekir.

– Fizik tedavi uygulamaları

Doktorunuzun önerisiyle etkilenen ekleme sıcak ya da soğuk uygulamaları, ağrı kesici akım tedavileri ve derin ısıtıcı tedaviler uygulanabilir.

– İlaç tedavisi

Osteoartritte ağrı kesici ve iltihap dağıtıcı ilaçlar hastalığın belirli dönemlerinde doktor kontrolü altında kullanılmaktadır. Kıkırdağı güçlendiren ilaçların kullanımı da son yıllarda artmaktadır.

– Eklem içi enjeksiyon

Doktorunuzun önermesi halinde eklem şişliğinin olduğu dönemlerde eklem içine kortizon enjeksiyonu yapılabilir. Bunun yanı sıra eklem içine eklem kayganlığını arttıran ilaçlar enjekte edilebilir. Şu ana kadar saydığımız tedavilerden fayda görmeyen ve hastalığı günlük yaşam aktivitelerini ileri derecede bozan hastalara cerrahi tedavi (ameliyat) önerilebilir.

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– Cerrahi tedavi

Yukarıda sayılan tedavi yöntemleri yarar sağlamaz ya da zaman geçtikçe etkisini yitirmeye başladığında cerrahi tedavi gündeme gelir. Cerrahi tedavi seçenekleri ise şunlardır;

– Artroskopik temizleme

Hastalığın erken dönemlerinde kullanılır. Kapalı ameliyat yöntemi ve küçük kesilerden bir kamera yardımı ile eklem içine girilip, yıkama, saçaklanmış kıkırdakların temizlenmesi, serbest cisimlerin çıkartılması ve menisküs yırtıklarının düzeltilmesi gibi işlemler yapılır. Bu işlem hastalığın doğal seyrini değiştirmez, ileri derecede hasarlı eklemlerde fayda sağlamaz.

– Kemik düzeltici ameliyatlar

Hastalık orta derecede ilerlemişse yük taşıyan eklemlerde yapılır. Amaç, eklemin aşınmış bölgesine binen aşırı yükü ortadan kaldırıp, yükü sağlam tarafa aktarmaktır. Bunun için kemik kesilerek düzeltilir ve uygun açıya getirilerek tespit edilir. Tespit için genellikle metal-plak vidalar kullanılır.