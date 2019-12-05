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Kızamık, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ebola’dan daha fazla can aldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), kızamık salgınının, Ebola virüsünden daha fazla can aldığı belirtildi. Ülkede çoğunluğu 5 yaş altında 5 binden fazla da ölüm kaydedildiği bildirildi.

17:57 -
Haberler Sağlık
Kızamık, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ebola’dan daha fazla can aldı

Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamada, Ebola virüsü ve çatışmalar nedeniyle süregelen güvensizlik ortamı içindeki ülkenin Kuzey Kivu eyaletinde, 2,2 milyon çocuğa kızamık aşısı yapılacağı belirtildi.

KDC’nin halen, “dünyanın en büyük ve en şiddetli kızamık salgınıyla” karşı karşıya olduğu ve ülkedeki 26 eyaletin tamamının bundan olumsuz etkilendiğinin vurgulandığı açıklamada, “2019 başından bu yana, 250 binden fazla şüpheli vaka tespit edildi. Çoğunluğu 5 yaş altında 5 binden fazla da ölüm kaydedildi.” ifadesi kullanıldı.

DSÖ Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti de “KDC’deki Ebola salgınında dünyanın dikkatini çekip hayat kurtarırken, ülkenin karşı karşıya olduğu diğer acil sağlık sorunlarını da unutmamalıyız. Maalesef kızamık salgını Ebola virüsünden daha fazla Kongolunun yaşamına mal oldu.” dedi.

KDC’de Ebola virüsü nedeniyle şimdiye kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti. AA

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