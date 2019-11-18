Koca’dan gece yarısı hastane denetimi: Sağlıkta şiddet olayları azaldı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesini gece yarısı haber vermeden ziyaret eden Koca, hastanelerin acil servislerinde incelemelerde

bulundu, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Acil servislerdeki nöbetçi doktor ve hemşirelerden bilgi alan Koca, sorunların yerinde tespiti için bu ziyaretlerine devam edeceğini belirterek, acil servislerdeki yoğunluğun giderilmesi için hastaların doğru yönlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bu kapsamda, sağlık okuryazarlığının artması gerektiğine dikkat çeken Koca, şöyle konuştu:

“Burada önemli olan bu acil oranlarıyla hizmeti sürdürmemek. Yani yüzde 30-31 oranlarıyla devam etmiyor olmalı. Dünya ölçeğinde yüzde 8-10 iken bizde yüzde 30-31 olmamalı. Bunu aşağı çekmemiz gerekiyor. Bu da hastayı kabul

etmeme, hastaya bakmama şeklinde olabilecek bir şey değil. Biz her gelen hastaya mutlak bakıyor olmalıyız ama hastanın gündüz branş hekimine gidebilirliğini kolaylaştırmalıyız. Vatandaş branşta rahat randevu alabileceğini bilse çözülmüş olur.”

Acil servislerdeki şiddet olayları hakkında ise Koca, olayların hasta yoğunluğu ve fiziki şartlardan kaynaklandığını belirterek, “Hızla, fiziki şartlarımızı hasta boyutuyla evet ama çalışan boyutuyla da çalışanın, personelin fiziki şartlarının da düzeliyor olması gerekiyor. Bir de hasta yükünü azaltan bir yaklaşım olmalı.” diye konuştu.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yeni binasına taşındığını ve böylelikle hem hasta açısından hem de personel açısından fiziki şartlarının iyileştiğini ifade eden Koca, ayrıca yasal düzenlemelerden sonra şiddet olaylarının yüzde 15-16 azaldığını dile getirdi.

Koca, ziyaretlerinde sağlık çalışanlarıyla öz çekim yaptı. (AA)