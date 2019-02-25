Kolesteatom nedir? Kolesteatom nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

Kronik kulak enfeksiyonları, soğuk algınlığı, sinüs enfeksiyonları ve alerji gibi nedenlerle ortaya çıkan Kolesteatom nedir? Kolesteatom belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

KOLESTEATOM NEDİR?

Kolesteatom, orta kulakta, kulak zarı arkasında gelişebilecek anormal, kanserli olmayan bir cilt büyümesidir. Bir doğum kusuru olabilir, ancak sıklıkla tekrarlanan orta kulak enfeksiyonlarından kaynaklanır.

KOLESTEATOM NEDENLERİ

Tekrarlanan enfeksiyonların yanı sıra, bir kolesteatom ayrıca, burnun arkasından kulağın ortasına kadar giden bir tüp olan östaki borusundan da kaynaklanabilir.

Östaki borusu havanın kulak içinden akmasını ve kulak basıncının eşitlenmesini sağlar. Östaki borusu aşağıdakilerden herhangi biri nedeniyle düzgün çalışmayabilir:

– Kronik kulak enfeksiyonları

– Sinüs enfeksiyonları

– Soğuk algınlığı

– Alerjiler

Östaki borunuz doğru çalışmıyorsa, orta kulağınızda kısmi bir vakum oluşabilir. Bu, kulak zarınızın bir bölümünün orta kulağa çekilmesine neden olarak kolesteatoma dönüşebilecek bir kist oluşturabilir. Büyüme daha sonra eski cilt hücreleri, sıvılar ve diğer atık maddelerle dolduğunda daha da büyür.

KOLESTEATOM BELİRTİLERİ

Bir kolesteatom ile ilişkili semptomlar tipik olarak hafif başlar. Kist büyüdükçe daha şiddetli hale gelirler ve kulak içinde sorunlara neden olurlar.

Başlangıçta, etkilenen kulaktan kötü kokulu bir sıvı gelir. Kist büyüdükçe, kulakta rahatsızlığa neden olabilecek bir baskı hissi yaratmaya başlayacaktır. Ayrıca kulağın içinde veya arkasında ağrı hissedebilirsiniz. Büyüyen kistin basıncı, etkilenen kulakta işitme kaybına bile neden olabilir.

Bu belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız hemen doktorunuzu arayın. Vertigo, yüz kası felci ve kist kontrolsüz büyümeye devam ederse kalıcı işitme kaybı oluşabilir.

KOLESTEATOMUN POTANSİYEL KOMPLİKASYONLARI

Kolesteatom, çevre dokularda tahribat yaptığından ve orta kulağı enfeksiyona yatkın hale getirmesine bağlı olarak, kolesteatomlu kronik orta kulak iltihaplarında aşağıdaki komplikasyonlar ortaya çıkabilmektedir:

– Kalıcı işitme kaybı

– İç kulak iltihabı

– Yüz felci

– Menenjit

– Beyin dokusu iltihabı

– Kulak ağrısı

– Boyun damarı iltihapları

KOLESTEATOM

Genel olarak bir kolesteatomu tedavi etmenin tek yolu cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Ortaya çıkabilecek komplikasyonları önlemek için kist çıkarılmalıdır. Kolesteatomalar doğal olarak kaybolmazlar. Genellikle büyümeye devam eder ve ek sorunlara neden olurlar.

Bir kolesteatom teşhisi konduktan sonra, enfekte kisti tedavi etmek, iltihaplanmayı azaltmak ve kulağı boşaltmak için antibiyotik, kulak damlası ve kulağın dikkatli bir şekilde temizlenmesi önerilir. Tıbbi uzmanınız daha sonra kistin büyüme özelliklerini daha iyi analiz edebilecek ve cerrahi olarak çıkarılması için bir plan yapacaktır.

Çoğu durumda, cerrahi ayakta tedavi prosedürüdür. Bu, işlemden sonra hastanede kalmak zorunda olmadığınız anlamına gelir. Bir hastanede kalış sadece kist çok büyükse veya ciddi bir enfeksiyon geçiriyorsanız gereklidir. Ameliyat genel anestezi altında yapılır. Kisti çıkarmak için yapılan ilk ameliyattan sonra, iç kulağın zarar görmüş kısımlarını onarmak ve kistin tamamen çıkarıldığından emin olmak için ameliyatın takibi gerekir.

Kolesteatom çıkarıldıktan sonra sonuçları değerlendirmek ve kistin tekrar oluşmadığından emin olmak için takip çok önemlidir. Kist kulağınızdaki herhangi bir kemiğe zarar vermişse, onarmak için ikinci bir ameliyat gerekir.

Ameliyattan sonra, bazı insanlar geçici baş dönmesi veya tat anormallikleri yaşar. Bu yan etkiler hemen hemen her zaman birkaç gün içinde kendiliğinden geçer.