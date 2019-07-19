Kolesterol, lipid olarak bilinen yağ maddesidir ve vücudun normal çalışması için hayati öneme sahiptir. Esas olarak karaciğer tarafından yapılır, ancak bazı gıdalarda da bulunur. Kanınızda aşırı derecede lipid (hiperlipidemi) bulunması sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir ve başta kalp-damar hastalıkları olmak üzere, birçok hastalığa yol açar. Şimdi, Kolesterol belirtileri nelerdir? Kolesterol ne zaman test edilmelidir? Kolesterol seviyeleri ne kadar olmalı? Kolesterol nasıl düşürülür? Gelin hep birlikte öğrenelim…

KOLESTEROL NEDİR?

Kolesterol, vücudun ürettiği ancak insanların yiyeceklerde de tükettiği önemli bir maddedir. Kolesterol, birçok yapı ve vücudun aktiviteleri için gerekli olan diğer kimyasallar ve hormonlar için yapı taşı olarak kullanılır. Kolesterol kanda proteinler tarafından taşınır. İkisi birleştiğinde, onlara lipoproteinler denir.

İki tür kolesterol vardır. Bunlar:

– Yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL)

Kolesterolü hücrelerden uzaklaştırır ve karaciğere geri gönderir, burada ya parçalanır ya da atık ürün olarak vücuttan atılır; Bu nedenle, HDL “iyi kolesterol” olarak adlandırılır ve daha yüksek seviyeler daha iyidir.

– Düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL)

İhtiyacı olan hücrelere kolesterol taşır, ancak hücrelerin kullanması için çok fazla kolesterol varsa, arter duvarlarında birikebilir, bu da arterlerin hastalığına neden olabilir; Bu nedenle, LDL “kötü kolesterol” olarak bilinir.

Kandaki kolesterol miktarı – hem HDL hem de LDL – kan testi ile ölçülebilir.

Kanda önerilen kolesterol düzeyleri, arteriyel hastalık gelişme riski yüksek veya düşük olanlar arasında değişir.



KOLESTEROL SEVİYELERİ NE ZAMAN TEST EDİLMELİDİR?

Doktorunuz, eğer aşağıdaki durumlarda kan kolesterol seviyenizi test ettirmenizi önerebilir:

– Koroner kalp hastalığı, inme veya mini inme (TIA) veya periferik arter hastalığı (PAD) tanısı almışsa.

– Ailesinde erken kardiyovasküler hastalık öyküsü olanlar.

– Kolesterol ile ilişkili bir rahatsızlığı olan yakın bir aile üyesine sahip olmak

– Aşırı kilo

– Yüksek tansiyon, diyabet veya kolesterol seviyelerini artırabilecek bir sağlık durumuna sahip olmak.

KOLSTEROL SEVİYELERİ NE KADAR OLMALI?

Kan kolesterolü, litre kan başına milimol adı verilen, genellikle mmol / L gibi kısaltılmış birimlerle ölçülür.

Genel bir rehber olması açısından, toplam kolesterol düzeyleri:

– Sağlıklı yetişkinler için 5 mmol/L veya daha az

– Yüksek risk altındakiler için 4 mmol/L veya daha az

Genel bir rehber olması açısından, LDL seviyeleri şöyle olmalıdır:

– Sağlıklı yetişkinler için 3 mmol/L veya daha az

Yüksek risk altındakiler için 2 mmol/L veya daha az

İdeal bir HDL seviyesi 1 mmol/L’nin üzerindedir. Düşük HDL seviyesi kalp hastalığı riskinizi artırabilir.

Toplam kolesterolün HDL’ye oranınız da hesaplanabilir. Bu, toplam kolesterol seviyenizin, HDL seviyenize bölünmesidir. Genellikle, bu oran dörtten düşük olmalıdır, çünkü daha yüksek bir oran kalp hastalığı riskinizi arttırır.

Bununla birlikte, kolesterol sadece bir risk faktörüdür ve spesifik tedavinin gerekli olduğu seviye, sigara içme ve yüksek tansiyon gibi diğer risk faktörlerinin de bulunup bulunmadığına bağlı olacaktır.

KOLESTEROL BELİRTİLERİ

– Yüzde ve özellikle göz çevresinde oluşan sarı renkli yağ bezeleri.

– Göğüs ağrısı

– Halsizlik ve yorgunluk.

– Ayak ve bacaklarda ağrı, uyuşma.

– Baş dönmesi.

– Yaraların geç iyileşmesi.

– Ciltte solgunluk

– Nefes darlığı

– Deri altında yağ birikmesi

– Ciltte lekelenmeler

– Vücudun bazı bölgelerinde morarmalar

KOLESTEROL NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

Birkaç basit değişiklik kolesterolünüzü düşürebilir ve kalp hastalığı riskini azaltabilir.

– Kolesterolünüzü azaltmada ilk adım, sağlıklı ve dengeli bir diyet sürdürmektir. Beslenmenizde yağlı gıdaları düşük tutmak önemlidir.

– Yine beslenmenizde meyve, sebzeler ve kepekli tahıllarla, doymuş yağ içeren yiyecekleri değiştirebilirsiniz. Bu aynı zamanda yüksek kolesterolün geri dönüşünü önlemeye yardımcı olacaktır .

– Düzenli egzersiz yapmak ve sigarayı bırakmak (sigara içiyorsanız) gibi diğer yaşam tarzı değişiklikleri de kolesterolünüzü düşürmede yardımcı olabilir.

– Bu önlemler kolesterolünüzü düşürmezse ve kalp hastalığı geliştirme riskiniz yüksek olmaya devam ederse, doktorunuz statinler gibi kolesterol düşürücü bir ilaç verebilir .

– Doktorunuz, statinlerden kaynaklanan herhangi bir yan etki riskini hesaba katacaktır ve kolesterolünüzü düşürmenin yararı, tüm risklerden ağır basmalıdır.