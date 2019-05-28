Kolunuz ağrıyor ama neden? İşte kol ağrılarının nedenleri…

Kalp krizi

Kalp krizinin önemli belirtilerinden biri de özellikle göğsün ortasında başlayan; baskı ve nefes darlığına eşlik eden kol veya omuz ağrısıdır. Kısa süreli olabileceği gibi uzun süreli de olabilir. Mide, çene, sırt veya boynunuzda da ağrı oluşabilir. Bu belirtileri fark ederseniz gecikmeden hemen hastaneye başvurun.

Karpal Tünel Sendromu

Dokuz tendon ve bir sinir, ön kolunuzdan avucunuza giden karpal tünel adı verilen bir tüpten geçer. Mesajlaşma, çok uzun süreli klavye kullanma, video oyunları, elde bulaşık yıkama gibi tekrarlanan hareketler bu alana zarar vererek sinirleri zorlayabilir. Özellikle önkolda ağrı şeklinde görülen belirtilere uyuşukluk, karıncalanma eşlik edebilir. Kavramanızdaki zayıflamayı fark ediyorsanız gecikmeden bir uzmana başvurun.

Tendinit

Bir tornavidayla vidayı sıkarken, bahçenizdeki yabani otları çekerken veya bir çarkı döndürmek gibi sürekli tekrarlayan hareketler kaslarınızı kollarınızdaki kemiklere bağlayan tendonlarda hasara neden olarak kolunuzu zayıf hissetmenize yol açar. Tenis, squash gibi sürekli aynı hareketi yapan sporcularda görülen bu sağlık problemi aynı zamanda tenisçi dirseği olarak da bilinir.

Burkulma

Düştüğünüzde ya da kolunuzu bir yere vurduğunuzda eklem içindeki kemikleri birbirine bağlayan bağ dokusunda yırtıklar oluşabilir. Şişme, morarma ve kullanım zorluğu gibi belirtilerle kendini gösteren bu durumda öncelikle kolunuzu dinlendirin ve soğuk kompres yapın. Dinlenmenize ve komprese rağmen ağrınız azalmıyorsa mutlaka hekime başvurun.

Gerginlik

Kolunuzdaki kas veya tendonları çekebilir veya yırtabilirsiniz. Genellikle, dirsek, bilek veya omzunuz gibi bir eklemi gereğinden fazla uzatmaya çalıştığınız durumlarda ortaya gerginlik çıkar. Fizik tedavi süreci ağrılarınızı azaltmada yardımcı olabilir.

Çıkık

Ani çarpma, düşme, genellikle bileğiniz veya omzunuzun etrafındaki iki kemiği ayırabilir. Çıkık olarak nitelendirilen bu durumda kolunuz ya da bileğinizin şekli garip görünebilir, şişebilir, uyuşuk ve acı verici olabilir. Bazen tendonlara, bağlara veya sinirlere zarar verir. Doktorunuz kemikleri tekrar yerine koymak için itebilir. Bundan sonraki süreçte, dinlenme, buz uygulaması ve fizik tedavi iyileşmenize yardımcı olacaktır. Nadir durumlarda ameliyat gerekebilir.

Gerilme kırıkları

Bacaklarınızda daha yaygın olmasına rağmen, tenis ya da beyzbol topuna vurmak gibi tekrarlanan hareketler, kol kemiklerinizde küçük çatlaklara neden olabilir. Buna neden olan aktiviteyi yaptığınızda ağrı genellikle daha kötüdür. İyileşmesi için 6-8 hafta dinlenmeniz ve hekim kontrolünde olmanız gerekir. Yapmazsanız, tedavisi zor olan daha ciddi hasarlarla karşılaşabilirsiniz.

Kırık kemik

Bir kemik tamamen veya parçalı olarak kırıldığında, ciddi ağrı, şişme ve morarmaya neden olabilir. Spor ve araba kazalarındaki düşmeler ve çarpışmalar genç yaşlarda daha etkiliyken yaş ilerledikçe ayakta dururken düşme bile kol kırıklara yol açabilir. Doktorunuz kemiğinizi tekrar düz tutmaya çalışacak ve alçıya alacaktır; ancak kırık çok kötüyse kemiği birleştirmek için ameliyat olmanız gerekebilir.

Bursit iltihaplanması

Bursa adı verilen küçük sıvı dolgulu keseler kas ile kemik arasındaki sürtünmeyi azaltır. Uygun şekilde ağır yükleri kaldırmama veya top atma gibi aynı hareketi sürekli tekrarlarsanız bu alanlarda iltihaplanma oluşabilir. İltihaplandıktan sonra ağrı, giyinme veya saçınızı taramak gibi basit şeyleri bile yapmak sizin için acı verici hale gelebilir. En çok omuzda görülen bu problem dirsek, bilek ve kemiklerin birleştiği alanlarda da görülebilir.

Osteoartrit (Kemik Erimesi)

Ekleminizin uçlarını örten ve koruyan kıkırdak zamanla bozulabilir. Bu ağrı ve şişmeye neden olarak eklemin hareket etmesini zorlaştırabilir. Aşınma ve yıpranma, hareketlerinizi de sınırlandırarak yavaşlatır, orta yaşta başlayan bu süreç yaş ilerledikçe daha kötüye giderek yaralanmalara da zemin hazırlayabilir. İlaçlar ve basit egzersizler ağrıyı ve şişliği gidermeye yardımcı olabilir; ancak bu dönemde sağlıklı kilonuzu korumanız, aktif bir hayat sürmeniz tedavinizin olumlu sonuç vermesi için çok önemlidir unutmayın!