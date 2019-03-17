Köprüler kolon kanseri farkındalığı için mavi renge büründü

1-31 Mart Kolon Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle açıklama yapan Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, kolon kanserinin erken evrede teşhis edildiğinde tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu belirtti.

Bor, “50 yaş ve üstü herkesin her yıl gaitada gizli kan baktırıp, ayrıca 10 yıl arayla kolonoskopi yaptırması gerekmektedir. Kolon kanseri kadınlarda 3., erkeklerde 2. en sık kanserden ölüm nedenidir. Her 100 kişiden 5’inin kolon kanseri riski taşımaktadır. Kolon kanserinin yüzde 90’ı polip zeminde gelişmektedir. Kolonoskopi sırasında polip saptanırsa aynı işlem sırasında endoskop yardımıyla çıkarılarak kanser riski ortadan kaldırılabilir. Kanser ve polip saptanmasında sigara ve yoğun alkol tüketimi önemli bir risk faktörüdür.” dedi

“KORUNULABİLİR NADİR KANSERLERDEN BİRİ”

Bor, diğer adıyla kolon olarak bilinen kalın bağırsakta görülen bu kanser türünün insanda korunulabilir, çok az sayıdaki kanserden birisi olduğunun altını çizdi. Bor, rutin kolonoskopik tarama programları ile erken tanınarak kolon kanserinin engellenebildiğini belirterek, “Bu nedenle, herhangi bir risk faktörü olmayan 50 yaş üzerinde her bireye bir gastroenteroloji uzmanı tarafından kolonoskopi yapılması önerilmektedir. Birinci derece akrabalarında kolon kanseri olan bireylerde daha erken ve daha sık aralıklarla kolonoskopik tarama önerilmektedir.” diye konuştu.