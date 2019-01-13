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Kötü beslenme liginde 38’inciyiz

Türkiye’de 100 bin kişiden 67’si kötü beslenmeye bağlı kalp hastalıkları nedeniyle ölüyor. Listenin başında Özbekistan var.

android-time 06:00
Haberler Sağlık
Kötü beslenme liginde 38’inciyiz
Türkiye’de 100 bin kişiden 67’si kötü beslenmeye bağlı kalp hastalıkları nedeniyle ölüyor. Listenin başında Özbekistan var.

Almanya’daki Friedrich Schiller Jena Üniversitesi, Avrupa ve Asya'daki 51 ülkede kötü beslenme alışkanlıkları ve kalp rahatsızlıkları arasındaki ilişkiyi inceledi.

1990-2016 dönemindeki veriler incelenerek hazırlanan listeye göre, Türkiye'de her 100 bin kişiden 67'si kötü beslenme kaynaklı kalp hastalıklarından ölüyor.

Listenin başında Özbekistan (394), Türkmenistan (376) ve Kırgızistan (350) var. Son 3 sırada ise Fransa (46), İsrail (43) ve İspanya (43) bulunuyor.

TUZU AZALTIN, SEBZE YİYİN

Uzmanlar, tuz ve beyaz un tüketiminin azaltılmasını, sebze ve tam tahıl ürünlerine ağırlık verilmesini öneriyor.

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Son güncelleme: android-time 04:5313.01.2019
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